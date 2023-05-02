Whatsapp Web Nasıl Açılır? Bilgisayarda Whatsapp Web’e Nereden Girilir?

WhatsApp web nasıl açılır biliyor musunuz? Uygulama her gün yapılan yeniliklerle kullanım olanaklarını da genişletiyor. Önceden sadece telefonlarımızda kullanabildiğimiz için uygulamaya sonradan gelen web özelliği pek bilinmiyor. Peki WhatsApp web nasıl kullanılır, web WhatsApp nasıl açılır? Uygulamayı bilgisayarınızda da kullanabilmek için WhatsApp web'e nasıl bağlanılır sizin için araştırdık!

WhatsApp Web Nasıl Açılır?

WhatsApp uygulama içindeki güncellemelerle kullanıcılarına büyük kolaylıklar sunmaya devam ediyor. İlk çıktığı zamanlar sadece telefonlarımızda kullanabildiğimiz uygulamayı artık bilgisayarlarımızda da kullanabiliyoruz. 4 bilgisayarda aynı anda açık olma imkânı sunan web sürümü nasıl açılır merak ediyorsanız sorunun yanıtı oldukça basit. Birkaç adımda WhasApp'ı bilgisayarınızda açabilirsiniz.

Öncelikle telefonunuzda WhatsApp uygulamasını açmalısınız, Sonrasında ayarlara girmelisiniz, Ayarlar kısmında bağlı cihazlara girmelisiniz, Ardından cihaz bağlaya dokunarak ardından biyometrik doğrulamayı geçmelisiniz, Sonrasında bilgisayarınızdaki tarayıcıdan WhatsApp web'e girmelisiniz, Bilgisayarınızda karşınıza çıkan QR kodu telefonunuza okutarak WhatsApp web'e kolayca girebilirsiniz.

WhatsApp Web'den Nasıl Çıkış Yapılır?

WhatsApp'i bir bilgisayarda açtınız ancak çıkış yapmayı unuttunuz mu? Endişelenmenize gerek yok WhatsApp web'den hem bilgisayarınız hem de telefonunuzla çıkış yapmanız mümkün. Bilgisayardan çıkış yapmak için WhatsApp web veya WhatsApp masaüstünü açın ardından sohbetler listenizin üst kısmından menüye ardından da çıkışa basın.

Telefonunuzdan çıkış yapmak için WhatsApp uygulamanızı açın, ayarlara girin, bağlı cihazlara tıklayın buradan çıkış yapmak istediğiniz bilgisayarları seçin ve çıkış yapın. WhatsApp web uygulamasına girmek kadar çıkış yapmak da oldukça kolaydır.