Whatsapp’tan Konum Nasıl Atılır? Whatsapp ve Google Haritalar ile Konum Paylaşma Adımları

WhatsApp üzerinden konum paylaşmak, hem arkadaşlarınızla buluşurken hem de acil durumlarda oldukça pratik bir yöntemdir. Konum paylaşımı, tıpkı vücudumuzun diğer bölgelerinde olduğu gibi düzenli ve doğru şekilde kullanıldığında işleri kolaylaştırır. WhatsApp ve Google Haritalar ile konum gönderme adımları merak edilen konular arasında yer alır. WhatsApp'tan konum nasıl atılır ve Google Haritalar üzerinden konum paylaşımı nasıl yapılır gibi sorular, özellikle yeni kullanıcılar tarafından sıkça öne çıkarılır.

WHATSAPP'TAN KONUM NASIL ATILIR?

WhatsApp üzerinden konum göndermek oldukça basit ve pratiktir. Öncelikle, konum göndermek istediğiniz kişi veya grup sohbetini açmanız gerekir. Mesaj yazma kutusunun yanında bulunan ataç simgesine dokunarak açılan menüden "Konum" seçeneğini seçmelisiniz. Burada iki seçenek bulunur: mevcut konumu gönderme veya canlı konum paylaşımı. Mevcut konum, bulunduğunuz anlık yeri karşı tarafa iletirken, canlı konum paylaşımı belirli bir süre boyunca hareketinizi takip edilebilir şekilde paylaşmanızı sağlar. Konumu seçtikten sonra "Gönder" tuşuna basarak paylaşımı tamamlayabilirsiniz; karşı taraf harita üzerinden konumunuzu görebilir. Bu özellik, özellikle buluşma ve yön tariflerinde oldukça kullanışlıdır.

WHATSAPP VE GOOGLE HARİTALAR İLE KONUM PAYLAŞMA ADIMLARI

Konum göndermek istediğin kişinin sohbet penceresini aç.

Mesaj kutusunun yanındaki ataç (📎) simgesine tıkla.

Açılan menüden "Konum" seçeneğini seç.

Konumunu paylaş:

Mevcut konumu gönder: Anlık konum.

Canlı konum paylaş: Belirli süre boyunca takip.

Gönder butonuna bas.

Google Haritalar