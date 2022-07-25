Wifi Şifresi Değiştirme - Bilgisayardan Ve Telefondan Wifi Şifresi Nasıl Değiştirilir, Modem Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Kablosuz ağlar hemen hemen hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Wifi de bunlardan biridir. Ancak kullandığımız bu kablosuz internet bağlantıları aynı zamanda bizim verilerimizi de içermektedir. Bu nedenle wifi şifreleri oluşturmakta ve ara ara değiştirmekteyiz. Böylelikle verilerimizi ve ağımızı koruma altına almış oluruz. İşte wifi şifresi değiştirme hakkındaki detaylar...

Wifi Şifresi Değiştirme

İnternet şifresi, ağa güvenli bir şekilde bağlanılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu şifreler sayesinde ağınıza başka kişilerin erişmesini engelleyebilirsiniz. Bazı wifi şifresi kırma durumlarına karşı güçlü bir şifre oluşturmak veya kolay bulunabilecek olan eski şifrelerimizi değiştirmek gerekir. Wifi şifresini değiştirmek için öncelikle wifi bağlantınızın açık olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

Herhangi bir cihazdan web tarayıcısını açarak adres çubuğuna "192.168.1.1" yazıp bu adrese girin. Sayfa açılmazsa adres çubuğuna "192.168.1.2" "192.168.2.1" veya "192.168.2.2" olarak deneyip girin. Adrese girdikten sonra karşınıza modem giriş ekranı gelecek. Bu sayfada modem ara yüzüne girmek için kullanıcı adı ve şifre isteyecek. Bunları ilgili yerlere yazın ve giriş yapın. Eğer giriş yapamadıysanız modeminizin kutusundan bu alana dair bilgileri bulabilir veya internet sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra menüden Kablosuz Ağ Ayarları bölümüne tıklayın. Daha sonra Ağ Ayarları seçeneğine girin. Son olarak bu kısımdan wifi adın ve şifresini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Modem Şifresi Değiştirme

Modem şifresi ve wifi şifresi aynı şeylerdir. Şifre koymak ağ bağlantınızın ve verilerinizin güvenliğini sağlamaktadır. İnternet bağlantısını sağlamakta olan modeme giriş yapabilmek için wifi şifresini bilmek gerekir. Bu bilgiler her modemde farklıdır. İnternet bağlantınızı daha güvenli hale getirmek için ise şifre değiştirme seçeneği bulunmaktadır. Bunun için de öncelikle modem ara yüzüne girmek gerekir.

Şifre değiştirmek için yapılması gerekenler sırasıyla yukarıda anlatılmaktadır. Bu işlemi isterseniz bilgisayardan isterseniz telefonunuzdan yapabilirsiniz. Ancak bunun için öncelikle kullandığınız cihazın wifi bağlantısının açık olduğundan emin olmanız gerekmektedir.