Will Smith Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Will Smith Dizileri Ve Filmleri Listesi

Will Smith filmleri ve dizileri ile bilinen ünlü bir oyuncudur. Oyunculuğun yanı sıra filmlerinde ve dizilerinde yapımcı rolünü de üstelemiştir. Oyunculuk mesleği dışında müziğe ilgisi olan Smith'in rapçilik kariyeri de vardır. Will genel olarak oyunculuk kariyeri ile ön plana çıkmaktadır. Bu özelliğini göz önünde bulundurularak Will Smith filmleri ve TV dizileri kategorilerine bakılacaktır. Bunun için ihtiyacımız olan ana başlık en beğenilen Will Smith dizileri ve filmleri listesi başlığıdır.

Will Smith Filmleri ve TV Dizileri

Will Smith çok ünlü ve bir o kadar da başarılı bir oyuncudur. Kendisini ne kadar oyuncu olarak tanısak da yapımcı ve rapçi olarak da bilinmektedir. Yaptığı her işte güzel sonuçlar elde etmektedir. Filmleri ve dizileri bunun en iyi örnekleridir. Genel olarak izlenme oranlarına bakılırsa IMDB oranının yüksek olduğu görülür. Bu noktada Will Smith'in en iyi filmlerine ve dizilerine odaklanılacaktır.

En Beğenilen Will Smith Dizileri

Will Smith genellikle filmleri ile ön plana çıkar. Her film kategorisinde filmlerini görmek mümkündür. Aynı özellik dizileri içinde geçerlidir. Bazı oynadığı dizilerde hem aktör hem de yapımcı olmuştur. En beğenilen bazı Will Smith Dizileri şu şekildedir:

The Fresh Prience of Bel-Air

Bu dizi 1990 ve 1996 yılları arasında yayınlanmıştır. Durum komedi kategorisinde çekilen bir dizidir. Konu olarak sınıf çatışmasını ele almaktadır.

Welcome to Earth

Bu dizi 2021 yılında 1 sezon olarak izleyiciler ile buluşmuştur. Bu dizi tam anlamıyla macerayı konu edinen bir dizidir. Dünyayı her yönüyle keşfeden Smith'i bu dizide görmekteyiz.

All of Us

All of Us dizisi 4 sezonluk bir dizidir. Yayınlanma tarihi ise 2003'tür. Aile ve komedi kategorileri çerçevesinde çekilmiştir.

En Beğenilen Will Smith Filmleri Listesi

Will Smith dizileri genellikle aile ve komedi türleri ekseninde çekilmektedir. Fakat filmleri bu şekilde değildir. Bilim kurgu, aksiyon, macera ve birçok kategoride filmleri vardır. Bu filmlerden bazıları şunlardır:

The Pursuit of Happyness

Umudunu Kaybetme olarak çevrilen bu film 2021 yılında yayınlanmıştır. Smith'in bu filmde bir oğlu vardır ve hayattaki tüm olumsuzluklara rağmen sevgiyle ayakta kalırlar.

Seven Pounds

Orijinal adı Seven Pounds olan bu filmin yayım yılı 2009'dur. Drama kategorisinde çekilen bu filmin konusu aşk, arkadaşlık, pişmanlık ve ölüm gibi birçok konu etrafında kurgulanmıştır.

I am Legend

Türkçesi Ben Efsaneyim olan bu film 2008 tarihli bir filmdir. Bilimkurgu alanında karşımıza çıkan Will Smith filmlerindendir. Filmin konusu her alana yayılan bir virüsten bahsetmektedir.

Hancock

2008 yılında yayınlanan bu film aksiyon, komedi, bilimkurgu gibi kategorileri ele almaktadır. John Hancock adlı kişinin hayatını anlatmaktadır.