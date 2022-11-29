Haberler Yaşam Haberleri Witcher 3 Sistem Gereksinimleri - Witcher 3 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:53 Son Güncelleme: 29.11.2022 15:53

Witcher 3 Sistem Gereksinimleri - Witcher 3 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Witcher 3 sistem gereksinimleri bu oyunu oynayanların dikkate aldığı bir konudur. Bunun nedeni Witcher 3 PC kaldırır mı sorusunun cevapları olmadan oyun indirilemeyeceğidir. Oyun indiğinde donmama ihtimaline karşı Witcher 3 kaç GB ram istiyor konusu araştırılmalıdır. Oyun oynarken görüntünün kalitesi, oyuncu için önemlidir. Görüntü kalitesi de Witcher 3 kaç fps olduğuyla alakalıdır. Bazen birtakım nedenlerden dolayı oyun inmeyebilir. Eğer böyle bir durum oluşursa Witcher 3 minimum sistem gereksinimleri baz alınarak hareket edilir.

Witcher 3 Sistem Gereksinimleri - Witcher 3 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Witcher 3 sistem gereksinimleri araştırılmadan, oyunun kurulumu sağlanamaz. Çünkü bilgisayar ve oynanacak oyun arasındaki değerler uyuşmalıdır. Bahsedilen oyun için ilk olarak Witcher 3 PC kaldırır mı sorusu hakkında araştırma yapılmalıdır. Eğer bilgisayar oyunu kaldırıyorsa ram hakkında bilgi edinmek gerekir. Böylece Witcher 3 kaç GB ram istiyor hakkında analiz yapılır. Oyunda kaliteli bir görüntü isteyen biri ise Witcher 3 kaç fps istediğine bakar ve ona göre hareket eder. Bu süreçte bazı pürüzlükler oluşabilir. O zaman minimum değerlere göre hareket edilir. Yani Witcher 3 minimum sistem gereksinimleri üzerinden hareket edilerek oyun indirilir.

Witcher 3 Sistem Gereksinimleri ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Bilgisayarda oynanan her oyunun gereksinimleri farklı olabilir. Bazı oyunlar bilgisayarın daha fazla raminin olmasına ve işlemcisinin güçlü olmasına ihtiyaç duyar. Bazı oyunlar ise düşük ram ve işlemciyle de oynanabilir. Bu durum oyunun gereksinimleriyle alakalı bir durumdur. Belirtilen değerler, aynı zamanda Witcher 3 sisteminin minimum PC gereksinimlerini de kapsamaktadır. Witcher 3 sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim Sistemi için 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) ya da 64-bit Windows 10 sürümleri oyunu kaldırcaktır. İşlemci için Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940 değerleri yeterli olacaktır. Bellek için en düşük 6 GB ram tavsiye edilebilir. Ekran kartı için Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870, oyunun kasmadan oynanmasına olanak sağlayacaktır. Depolama alanı için ise 35 GB kullanılabilir alanın olması yeterli olacaktır.

Witcher 3 Kaç GB Ram İstiyor?

Bilgisayara bir oyun yüklenirken kaç GB ram gerekli olduğu muhakkak bakılmalıdır. Çünkü bilgisayardaki ram, bilgisayar açıkken yapılan her işlemin gerçekleştiği yerdir. Yani bilgisayarda kaydedilmeden yapılan her işlem, ram üzerinden yapılır. Bu durumda bilgisayarda oynanan oyunlar ele alınabilir. Bazen bilgisayar oyunlarında ram değerleri normalden fazla olması gerekebiliyor. Oyunu oynama kalitesi birazda ram değerlerine bağlıdır diyebiliriz. Çünkü bilgisayarda oyun oynarken, oyunun donmaması için bilgisayar ve oyunun ram değerlerinin uyuşması gerekir. Yukarıda da belirtildiği üzere Witcher 3 sistemi için 6 GB ram gereklidir. Tabii bu ram değeri en düşük değerdir. Bu değerlerdeki bir ram Witcher 3 sistemi için yeterli olacaktır.

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Witcher 3 Sistem Gereksinimleri - Witcher 3 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
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