Giriş Tarihi: 4.11.2025 16:37

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yoluna namağlup devam eden temsilcimiz Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, gruptaki 4. hafta mücadelesinde Almanya'da Würzburg Baskets'e konuk olacak. Grupta zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda rakibini yenerek liderliğini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Würzburg - Galatasaray MCT maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Daha önce İstanbul'da karşılaştığı Würzburg Baskets'i 89-83 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, bu kez Almanya deplasmanında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. İşte, Würzburg - Galatasaray basketbol maçı canlı yayın kanalı:

WÜRZBURG - GALATASARAY MCT MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray MCT Technic'in FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. hafta maçında Würzburg ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz sarı kırmızılıların karşılaşması 4 Kasım (bugün) TSİ 20.30'da başlayacak.

WÜRZBURG - GALATASARAY MCT MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Basketbol Takımı karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

E grubunda 3'te 3 galibiyetle giden Galatasaray MCT Technic'te sakatlığı bulunan Errick McCollum forma giyemeyecek.

Würzburg - Galatasaray MCT maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi parkesinde!
