X-Men Karakterleri - Kadın ve Erkek X-Men Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

X Men karakterleri filmin içerisinde kendi özellikleri ve güçleriyle dikkat çekerler. Her karakterin kendine özgü bir yeteneği ve düşünce sistemi vardır. Bütünlüklü bir yapıda olan X Men filminin karakterleri aslında X Men serisinin bu kadar izlenmesini ve hala ilgi görmesini sağlayan temel unsurlardan bir tanesidir. Peki ya X Men karakterlerinin isimleri nelerdir? Bu makalede X Men serisi hakkında genel bilgilerle birlikte karakterleri de paylaştık.

X Men Karakterleri

X Men karakterlerini kendi öne çıkan özellikleriyle ele aldık ve seri içerisindeki yerlerinden bahsettik.

Profesör Charles Xavier (Profesör X): Kendisi bazı mutant güçlere sahiptir. Bunlar zihin yönetimi ve telepatidir. X – Men'in hem yöneticisi hem de kurucusudur. Kendisi başkalarında bulunmayacak bir zihinsel güce sahip olup, mutant ve insanların birlikte kardeşçe yaşamasının mümkün olduğunu savunmaktadır. Erik Lehnsherr (Magneto): Magneto mutantların tarafındadır ve insanları köleleştirmenin karşısında olup mutant haklarını savunan radikal kararlar alır. Metal manipülasyonu yeteneğine sahiptir. Logan (Wolwerine): Wolverine bir mutanttır. Kendisinin iyileşme yeteneği çok üst düzeydedir ve Adamentium iskeletine sahiptir. Çok öfkeli ve vahşi bir karakter olup, güçlü savaşçı özelliklerine sahiptir. Jean Grey: Kendisi X Men'in son derece önemli üyelerinden bir tanesidir. Jean telekinezi ve telepati güçlerine sahiptir. Güçleri kontrolden çıktığı zaman Phoenix'e dönüşür. Phoenix, Jean'ın karanlık tarafıdır. Scott Summers (Cyclops): Önderlik yetenekleri üst düzey bir X-Men üyesi olan Scott, optik enerji patlamalarına yol açabilecek güce sahiptir. Gözlerini kontrol etmede sorun yaşadığı için bir gözlükle ya da göz bandıyla betimlenir. Rogue: Rogue'nin çok sıradışı bir özelliği vardır. Kendisi dokunduğu her türün enerjisini emebilmektedir. Fakat kendisi bu mutant güçlerini kontrol etmede zorlanmakta ve bu yolda çaba sarf ederken X-Men ile tanışmaktadır. X Men ile tanışan Rogue, onlara katılacaktır. Storm: Storm havayı ve atmosferi kontrol edebilme yeteneklerine sahip olan özel bir karakterdir. Güçlü bir X Men üyesi olarak yarattığı fırtınalarla çoğu zaman ekibin işlerini kolaylaştıracaktır. Mystique: Mystique şekil değiştirebilmek gibi özel bir yeteneğe sahip olup hem insanlara hem de mutantlara dönüşebilmektedir. Kötü niyetli planlara sık sık dahil olan karakterin X Men ile arasında karışık bir ilişki bulunur.

Yukarıda yer alan karakterler X Men serisindeki ana karakterlerdir. Birden fazla filmi vizyona giren X Men farklı pek çok yan karaktere de sahiptir fakat bunların filmde yukarıda sayılan isimler kadar büyük etkileri bulunmaz.

X Men Karakterlerinin İsimleri

X Men filminde ana karakterler haricinde filme dahil edilmiş farklı önemli karakterler de vardır. Tüm X men karakterlerinin isimleri aşağıdaki gibi listelenebilir.

Profesör Charles Xavier (Profesör X)

Erik Lehnsherr (Magneto)

Logan (Wolverine)

Jean Grey (Phoenix)

Scott Summers (Cyclops)

Ororo Munroe (Storm)

Rogue

Raven Darkhölme (Mystique)

Kurt Wagner (Nightcrawler)

Hank McCoy (Beast)

Bobby Drake (Iceman)

Kitty Pryde (Shadowcat)

Warren Worthington III (Angel)

Piotr Rasputin (Colossus)

Jubilation Lee (Jubilee)

Buradaki bütün karakterler X Men filmine dahil edilmiş ana ve yan karakterlerdir. Bunlardan bazıları filmde kritik rollere sahip olup gidişatı değiştirebilirken, kimi karakter de önemli fakat senaryonun ilerleyişinde doğrudan bir etkisi bulunmayan karakterlerdir.