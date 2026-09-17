X-Ray görüntüleri katili yakalattı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de Ağa ve Nimet Üykü çiftinin evinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. JASAT ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan incelemede Ağa ve Nimet Üykü'nün göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetin ardından evin ateşe verilerek olaya yangın süsü verildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Nimet Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de olay sırasında çalındığı ortaya çıktı.

JASAT ekipleri, çalınan ziynet eşyalarının izini sürerek şüpheli H.Ç.'ye ulaştı. Yangın süsü verilen cinayetin ardından gasp ettiği altınlarla İstanbul'a kaçtığı belirlenen H.Ç.'nin, ziynet eşyalarını bir kuyumcuda satmaya çalıştığı tespit edildi. Şüphelinin havalimanındaki X-Ray görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerdeki ayrıntı üzerinden H.Ç.'yi belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. H.Ç., 'Kasten Öldürme' ve 'Yağma' suçlarından tutuklandı.