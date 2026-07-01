"Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5. cildinin tanıtımı Ankara'da yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Bakanlığı Bakanlık İşleri Kurulu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Manevi Medeniyet İnşası Yönetim Komisyonu Ofisi Özel Direktör Yardımcısı Hu Kaihong, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çin Uluslararası İletişim Grubu Başkan Yardımcısı Yu Tao ile Çin ve Türkiye'nin siyaset, yüksek öğretim, düşünce kuruluşu ve basın gibi alanlardan 200'den fazla temsilcisi etkinlikte hazır bulundu.

CELAL ADAN: ÇİN ULUSLARARASI GÜNDEMİN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN BİRİ

TBMM Başkanvekili Celal Adan, yaptığı konuşmada, "Günümüzde Çin, yalnızca ekonomik büyüklüğüyle değil, aynı zamanda küresel yönetişime ilişkin ortaya koyduğu vizyon ve önerilerle de uluslararası gündemin önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Kuşak ve Yol Girişimi'nin yanı sıra, Çin'in dünya kamuoyuna sunduğu Küresel Kalkınma Girişimi, Küresel Güvenlik Girişimi ve Küresel Medeniyet Girişimi gibi çalışmalar, Çin'in dünyaya bakışının daha iyi anlaşılmasını; küresel sorunların çözümüne dair önerilerinin geniş coğrafyalarda paylaşılmasını ve uygulanmasını sağlamakta; uluslararası akademik ve diplomatik çevrelerde giderek daha fazla ilgi görmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping'in "Çin'in Yönetimi" adlı son derece değerli kitabının da Çin'in güncel politika perspektifinin ve küresel meseleler karşısındaki stratejik yaklaşımının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

HU KAİHONG: ÇİN MANTIĞINI ANLAMA VE TANIMANIN GÜVENİLİR ESERİ

"Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5. Cildinin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çin Modernleşmesi hakkındaki derin düşüncesi ve stratejik planlarını canlı bir şekilde yansıttığını vurgulayan Hu Kaihong, söz konusu eserin yeni yolculukta Çin Komünist Partisi'nin halkın Çin Modernleşmesini ilerletmesini liderlik etmesinin yeni arayışlarını ve deneyimlerini kapsamlı bir şekilde kaydettiğini, Çin'in diğer ülkelerle modernleşmeyi el ele hızlandırma yolundaki yaklaşımlarını ve planlarını derinlemesine açıkladığını, ve Çin yolunu, Çin yönetimini ve Çin mantığını anlama ve tanımanın güvenilir eseri olduğunu ifade etti. İki yükselen önemli büyük ülke ve Küresel Güney'in önemli üyesi olan Çin ve Türkiye'nin kendi modernleşme sürecini hızlandırdığına dikkat çeken Hu Kaihong, bu yılın Çin-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 55. Yıl dönümü olduğunu, Çin tarafının Türk tarafıyla iletişimi daha da güçlendirerek, insan merkezli modernleşmeyi el ele teşvik etmeye ve kalkınma meyvelerinin iki halka daha fazla yarar getirmesini sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.

JİANG XUEBİN: ÇİN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİNE DAHA FAZLA ENERJİ KAZANDIRILMALI

"Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5. Cildini Çin Komünist Partisi'nin teorik yeniliğinin en son meyvesi olarak nitelendiren Jiang Xuebin, söz konusu eserin ÇKP 20. Merkez Komitesi Genel Kurulu'ndan bu yana Parti'nin, Çin halkının Çin'in modernleşmesini ilerletmesine liderlik etmesiyle kazandığı büyük deneyimlerini bilimsel bir şekilde özetlediğini, Çin yönetiminin neden başarılı olduğunu canlı bir şekilde anlattığını, dünyadaki değişimlerle nasıl mücadele edileceği sorusuna derinlemesine cevap verdiğini ve önemli dünya değerlerine sahip olduğunu belirtti. Jiang Xuebin ayrıca, Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişimine daha fazla enerji kazandırmak ve İnsanlığın Ortak Kader Topluluğunu inşa etmeye yeni katkılarda bulunmak için, Çin ve Türkiye'nin somut işbirliğinin yeni fırsatlarını değerlendirmesi, halk refahına yeni yararlar getirmesi, ortak kalkınmanın yeni yolunu genişletmesi, ve çok taraflı işbirliğinin yeni örneğini yaratması gerektiğini dile getirdi.

GÖKHAN YAZGI: KİTAPTA ÇOK ÖNEMLİ NOKTALARIN ALTI ÇİZİLMİŞTİR

Gökhan Yazgı, yaptığı konuşmada "Xi Jinping "Çin tarzı modernleşme yoluyla büyük bir ülke inşa etmek ve bir ulusun dirilişini gerçekleştirmek" için nasıl bir yönetim stratejisi izlenmesi gerektiğini tüm dünyanın dikkatine sunmaktadır. Kitapta çok önemli noktaların altı çizilmiştir: "çağın ihtiyaçlarının tespiti", "yeni alanların keşfi" ve bu kapsamda "yeni teoriler üreterek" birlik ve bütünlüğü güçlendirmek. Bu üç temel yaklaşım, Çin'in kalkınma anlayışının önemli unsurlarını ortaya koymaktadır." şeklinde düşüncelerini ifade etti. Yazgı konuşmasının devamında; "Dünyanın geneline baktığımızda; küresel krizler, iklim sorunları ve jeopolitik gerilimler dünya siyasetini istikrarsızlaştırmakta, küresel güvenliği tehdit etmektedir. Böylesi bir ortamda iç istikrarı korurken kalkınma hedeflerini kesintiye uğratmadan hayata geçirmenin önemli bir yönetim kapasitesi gerektirdiği açıktır. Sayın Xi Jinping, eserinde bu olumsuz koşullarla nasıl baş edileceğini, doğru stratejilerin nasıl oluşturulacağını ve sürdürülebilir kalkınmanın nasıl sağlanacağını kapsamlı bir perspektifle ele almaktadır." dedi.

YU TAO: ÇOK BOYUTLU İLETİŞİMİ VE KARŞILIKLI ÖĞRENMEYİ TEŞVİK EDECEK

Yu Tao, "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5. Cildinin Çin modernleşmesinin bilimsel içeriğini, temel talebini ve önemli taleplerini sistematik bir şekilde gösterdiğini, dev nüfusun modernleşmesini, tüm halkın ortak refahını esas alan modernleşmeyi, maddi ve manevi medeniyetin uyumlu ve eşzamanlı gelişimini içeren modernleşmeyi, insan ile doğa arasındaki uyumu gözeten modernleşmeyi, ve barışçıl gelişmeyi ön planda tutan modernleşmeyi derinlemesine açıkladığını ifade etti. Çin Uluslararası İletişim Grubunun entegre yayıncılık avantajlarını değerlendirerek, anlayış eşleştirmeyi derinleştireceğini, somut işbirliği alanına kök salacağını, kültürü besleyen zengin temeli yetiştireceğini, Çin-Türkiye medya ittifakı, düşünce kuruluşu ağı ve kültürel işbirliği platformunu tesis edeceğini, iki ülkenin kültür, düşünce kuruluşu ve gençlik gibi çok boyutlu iletişim ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik edeceğini, ve birlikte Çin-Türkiye'nin el ele gelişim hikayelerini ve ortak kazançlı işbirliği hikayelerini iyi bir şekilde anlatacağını sözlerine ekledi.

TURKUVAZ DERGİ GENEL MÜDÜRÜ YASEMİN GEBEŞ: TÜRK HALKI ÇİN'İ DAHA YAKINDAN TANIMAK İSTİYOR

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ise "Bugüne kadar China Today'in Türkçe sayfalarında Çin'in ekonomik dönüşümünden teknolojik ilerlemelerine, kültürel mirasından çevre politikalarına kadar birçok konuyu Türk kamuoyuyla buluşturduk. Bu yayınların gördüğü ilgi bize şunu gösterdi: Türk halkı Çin'i daha yakından tanımak istiyor. Çin halkı da Türkiye'yi daha iyi anlamak istiyor. Bu karşılıklı merak ve ilgi, ilişkilerimizin geleceği açısından son derece kıymetli. Bu noktada, bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" eserinin özel bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Bu kitabın Türkçe yayın sürecinde yer almak bizim için yalnızca bir yayıncılık faaliyeti değil, aynı zamanda iki ülke arasında düşünsel bir köprü kurma sorumluluğuydu. Kitabı okuyanlar yalnızca Çin'in politikalarını değil; aynı zamanda Çin'in kalkınma anlayışını, yönetim yaklaşımını ve gelecek vizyonunu da yakından görme fırsatı buluyor." Şeklinde konuştu.

Etkinlik sırasında, Hu Kaihong, Jiang Xuebin ve Yu Tao Türk konuklara "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" Kitabının 5. Cildi İngilizce baskısı ve 2. Cildi Türkçe baskısını takdim etti.

ÇİN-TÜRKİYE KÜLTÜREL İLETİŞİMİNE KATKI

Paylaşım oturumu sırasında, Türkiye'nin tanınmış sinologu ve Çin Kitaplar Özel Katkılar Ödülü Gençlik Başarı Ödülü sahibi Giray Fidan, Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ile Adalet ve Kalkınma Partisi Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Saraç kendi deneyimlerine dayalı olarak Çin kültürüyle bağlantı kurmasının hikayesini paylaştı. Üç konuşmacı, kültürel iletişimin kültürler arası farkı aşmanın bir köprüsü olduğunu ve önümüzdeki dönemde Çin-Türkiye kültürel iletişimine katkılarda bulunmayı sürdüreceğini belirtti.

İstişare ve değerlendirme bölümünde, etkinliğe katılan uzmanlar ve akademisyenler, medeniyetlerin iletişimi ve karşılıklı öğrenimi, modernleşme inşası, ekonomik ve ticari işbirliği, küresel yönetişim sisteminin reformu, kalkınma stratejilerini eşleştirme, yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi Başkanı Semih Koray, Xi Jinping Ekonomi Düşüncesi araştırmacısı ve Çin Kalkınma ve Reform Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yang Yu, "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5. Cildinin, Küresel Güney'in ortak modernleşmesini ilerletmenin deneyim yolunu ortaya koyduğunu; Çin'in "15. Beş Yıllık" planına bakılırsa gelişim gücünü yenilemenin ve belirliliği artırmanın kritik olduğunu; bunun Türkiye'nin "2053 Vizyonu"na doğru ilerlemesi için de referans sağlayabileceğini dile getirdi.

Türkiye Yeni Dünya Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı ve emekli büyükelçi Ersin Erçin, "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5. Cildinin üst düzey bir dışa açılım yaklaşımını beyan ettiğini, Çin'in dünyaya entegre olma ve işbirliğini güçlendirme vizyonunu yansıttığını belirtti. Ona göre gelecekte Çin-Türkiye ekonomik ve ticari işbirliği, altyapı bağlantısallığı, sanayi yatırımı ve teknolojik inovasyon gibi alanlarda ilerletilmelidir.

Çin Ortadoğu Araştırmalar Derneği Başkanı Wang Lincong, Küresel Yönetişim İnisiyatifinin küresel sorunlar için en iyi çözüm olduğunu vurgulayarak, Çin ve Türkiye'nin ortak yaklaşımı güçlendirmesi, uluslararası hukuku izlemesi, kritik konulara odaklanması, küresel yönetişime katılımcının temsilini yükseltmesi, küresel yönetişimin güvenilirliğini arttırması, küresel yönetişimin verimliliğini geliştirmesi, ve İnsanlığın Ortak Kader Topluluğu inşasını birlikte hızlandırması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Akkan Süver, bulunduğumuz dünyanın gelişmeleri altında Orta Koridor ile Kuşak Yol'un birbirini tamamlayarak birlikte Avrasya'nın yeni eksenini oluşturduğunu, bunun sadece Avrasya'daki entegrasyon ve barışçıl kalkınmayı hızlandırmakla kalmadığını, ayrıca daha barışçıl, daha müreffeh ve daha güvenli bir dünyayı inşa etmeyi de teşvik ettiğini ortaya koydu.

Xi Jinping Ekolojik Medeniyet Düşüncesi Araştırmalar Merkezi Direktör Yardımcısı ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Çevresel ve Ekonomik Politikalar Araştırmalar Enstitüsü Direktör Yardımcısı Tian Chunxiu, insan ile doğa arasındaki uyumu gözeten modernleşmenin Çin'in dünya ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğu deneyim yolu olduğunu ifade ederek, Çin ve Türkiye'nin yeşil teknoloji, düşük karbonlu endüstri gibi alanlarda iletişimi derinleştirmesi ve bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya canlılık kazandırması gerektiğine işaret etti.

TÜRK OKURLAR ETKİNLİKTE YENİ KİTAPLARI İNCELİYOR

Etkinlik, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Basın Ofisi, Çin Uluslararası İletişim Grubu ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenmiş; Yabancı Diller Yayınevi ile Çin Uluslararası İletişim Grubu Batı Avrupa ve Afrika İletişim Merkezi (China Today Dergisi) tarafından organize edilmiştir. Yabancı Diller Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Ding Zhitao açılış konuşmasını, Çin Uluslararası İletişim Grubu Batı Avrupa ve Afrika İletişim Merkezi (China Today Dergisi) Direktör Yardımcısı Yan Ying ise istişare ve değerlendirme bölümü için moderatörlüğü üstlenmiştir.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör