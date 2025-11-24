X’in yeni konum özelliği FETÖ’cülerin maskeleri düşürdü! Provokatif hesapların merkezi ABD çıktı

Sosyal medya devi X, kullanıcı güvenliğini artırmak ve dezenformasyonla mücadele etmek adına önemli bir adım attı. Platformda devreye alınan yeni özellik sayesinde, bir hesabın ilk olarak hangi ülkede oluşturulduğu ve yöneticisinin nerede bulunduğu tüm kullanıcılara görünür hale geldi. Bu gelişme, Türkiye gündemini meşgul eden manipülatif hesapların gerçek yüzünü ortaya çıkardı.
ABD ÜZERİNDEN "TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ" YAPILIYOR
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, söz konusu hesapların büyük bir kısmının yurt dışından yönetildiğine dikkat çekti. Özellikle FETÖ iltisaklı olduğu belirtilen bu hesapların, organize bir şekilde hareket ettiği görüldü.
Prof. Dr. Kırık, geçmişte yapılan veri analizlerinde de benzer sonuçlara ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:
"Daha önce #HelpTurkey gibi etiket çalışmalarında yaptığımız ağ analizlerinde, bu paylaşımların merkezinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu tespit etmiştik. X'in şeffaflık politikası gereği bu bilgileri herkese açması, bizim tezlerimizi doğruladı. Artık herkes hesabın nereden açıldığını ve nereden yönetildiğini şeffaf bir şekilde görebiliyor."
KİTLE TOPLAMAK İÇİN "İSİM DEĞİŞTİRME" TAKTİĞİ
Söz konusu hesapların izlediği sinsi stratejiler de gün yüzüne çıktı. Uzmanlara göre, bu hesaplar önce Atatürk, Cumhuriyet veya dini değerler gibi toplumun hassas olduğu konularda paylaşımlar yaparak takipçi kitlesi topluyor.
Hesapların izlediği manipülasyon süreci şöyle işliyor:
Güven İnşası: Atatürkçü veya milliyetçi bir profil çizilerek kitle toplanıyor.
İsim Değişikliği: Belirli bir takipçi sayısına ulaşıldığında hesap ismi veya kullanıcı adı değiştiriliyor ancak kitle korunuyor.
Algı Operasyonu: "Bu hesap bizden, yanlış söylemez" algısı oluştuktan sonra, toplumun sinir uçlarına dokunan, kutuplaştırıcı ve yalan içerikler pompalanmaya başlanıyor.
VATANDAŞA KRİTİK UYARI: DİJİTAL OKURYAZAR OLUN
Sosyal medyadaki bu "tek elden çıkan" manipülasyonlara karşı vatandaşları uyaran Prof. Dr. Kırık, dijital okuryazarlığın önemine vurgu yaptı.
Kullanıcıların resmi belge ve bilgiye dayanmayan içeriklere itibar etmemesi gerektiğini belirten Kırık, "Bu hesaplar toplumun psikolojik ve sosyolojik dengesini bozmayı amaçlıyor. Işık hızında yayılan yalanlara karşı, hesap bilgilerini kontrol etmek ve kaynağı belirsiz paylaşımlara karşı şüpheci yaklaşmak hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
X'TE TEMİZLİK BAŞLADI
Öte yandan X platformunda son dönemde aktif olmayan hesapların silinmesi ve takipçi sayılarındaki düşüşler de gündeme geldi. Uzmanlar, bunun siyasi bir müdahale olmadığını, platformun "inaktif hesapları temizleme politikası" gereği yapıldığını vurguluyor. Bu temizlik sayesinde bot ve troll hesapların etkisi de kademeli olarak azaltılıyor.