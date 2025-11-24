X’in yeni konum özelliği FETÖ’cülerin maskeleri düşürdü! Provokatif hesapların merkezi ABD çıktı

ABD ÜZERİNDEN "TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ" YAPILIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, söz konusu hesapların büyük bir kısmının yurt dışından yönetildiğine dikkat çekti. Özellikle FETÖ iltisaklı olduğu belirtilen bu hesapların, organize bir şekilde hareket ettiği görüldü.

Prof. Dr. Kırık, geçmişte yapılan veri analizlerinde de benzer sonuçlara ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Daha önce #HelpTurkey gibi etiket çalışmalarında yaptığımız ağ analizlerinde, bu paylaşımların merkezinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu tespit etmiştik. X'in şeffaflık politikası gereği bu bilgileri herkese açması, bizim tezlerimizi doğruladı. Artık herkes hesabın nereden açıldığını ve nereden yönetildiğini şeffaf bir şekilde görebiliyor."