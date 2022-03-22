Ya Şafi Zikri Anlamı: Ya Şafi Ne Demek, Ne İçin Okunur, Kaç Defa Çekilir?

Esmaül Hüsna'da geçen Ya Şafi, Allah'ın kullarına bahşetmiş olduğu maddi veya manevi şifalar için faydalı isimlerden biri olarak biliniyor. Allah'ı zikretmek ve şifa bulmak amacıyla sık sık tekrarlamak gereken zikirler arasında yer alıyor.

Ya Şafi Ne Demek?

Ya Şafi, Allah'ın isimlerinden biri olarak biliniyor. Pek çok hastalıkta okunması gereken, şifa bulmaya yarayan bir ismi şerif olarak yer alıyor.

Ya Şafi Nasıl Okunur?

Ya Şafi duasının okunuşu şu şekildedir:

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Ya Şafi Anlamı Nedir?

Ya Şafi duasının anlamı ise şu şekildedir:

Bu hastalığı gider ey Rabbim! Şifa ver, çünkü şifa verici olan sensin. Senin vereceğinin şifa dışında başka bir şifa yoktur.

Ya Şafi Duası Fazileti Nedir?

Ya Şafi duasının faziletleri ise şu şekildedir: