Haberler Yaşam Haberleri Ya Şafi Zikri Anlamı: Ya Şafi Ne Demek, Ne İçin Okunur, Kaç Defa Çekilir?
Giriş Tarihi: 22.3.2022 10:00 Son Güncelleme: 22.3.2022 10:00

Ya Şafi Zikri Anlamı: Ya Şafi Ne Demek, Ne İçin Okunur, Kaç Defa Çekilir?

Ya Şafi Zikri Anlamı: Ya Şafi Ne Demek, Ne İçin Okunur, Kaç Defa Çekilir?

Çeşitli hastalıkların şifası için okunabilecek Esmaül hüsna zikirlerinden olan Ya Şafi, hastalıkları iyileştirmek, maddi ya da manevi sıkıntıları gidermek için okunan dualar arasında yer alıyor. Ya Şafi zikri hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Esmaül Hüsna'da geçen Ya Şafi, Allah'ın kullarına bahşetmiş olduğu maddi veya manevi şifalar için faydalı isimlerden biri olarak biliniyor. Allah'ı zikretmek ve şifa bulmak amacıyla sık sık tekrarlamak gereken zikirler arasında yer alıyor.

Ya Şafi Ne Demek?

Ya Şafi, Allah'ın isimlerinden biri olarak biliniyor. Pek çok hastalıkta okunması gereken, şifa bulmaya yarayan bir ismi şerif olarak yer alıyor.

Ya Şafi Nasıl Okunur?

Ya Şafi duasının okunuşu şu şekildedir:

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Ya Şafi Anlamı Nedir?

Ya Şafi duasının anlamı ise şu şekildedir:

Bu hastalığı gider ey Rabbim! Şifa ver, çünkü şifa verici olan sensin. Senin vereceğinin şifa dışında başka bir şifa yoktur.

Ya Şafi Duası Fazileti Nedir?

Ya Şafi duasının faziletleri ise şu şekildedir:

  • Hasta yakınları için okumak faydalıdır.
  • Ya Şafi ismi şerifi bir yiyecek üzerine okunarak yenildiğinde o yiyecek kişiye şifa olur.
  • Ya Şafi duası, şifa ayetleri ile birlikte okunduğu zaman görülen ya da görülmeyen pek çok hastalığa faydalıdır.
  • Ya Şafi, içilen bir suya okunduğunda şifa olur ve hastalıklardan korumaya vesile olur.

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Ya Şafi Zikri Anlamı: Ya Şafi Ne Demek, Ne İçin Okunur, Kaç Defa Çekilir?
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