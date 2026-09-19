Yabancı askerî ataşeler MKE’de! Millî tüfekle atış yaptılar

Ankara Askerî Ataşeler Birliği (AMAC) kapsamında düzenlenen ziyaretlerde, farklı ülkelerin Türkiye'de görev yapan askerî temsilcilerinden oluşan heyet, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait fabrikalarda incelemelerde bulundu. ABD, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkeden 36 askerî ataşenin ilk durağı Ankara'daki MKE Gazi Fişek Fabrikası oldu. Heyete, 10 ayrı kalibrede 54 farklı tipte ve yıllık 250 milyon adedin üzerinde hafif silah mühimmatı üreten fabrikanın üretim kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.

MİLLÎ TÜFEKLE ATIŞ YAPTILAR

Ankara'nın ardından Kırıkkale'ye geçen askerî ataşeler, MKE Silah Fabrikası'nı ziyaret etti. Heyete, MKE imzası taşıyan millî piyade tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleri hakkında bilgi verildi. Üretim hatlarını inceleyen askerî ataşeler, daha sonra atış poligonuna geçti. Heyette yer alan askerî temsilciler, Türk mühendislerinin imzasını taşıyan MPT-55 millî piyade tüfeğiyle atış gerçekleştirdi.

Heyetin Kırıkkale programındaki bir diğer durağı ise MKE Mühimmat Fabrikası oldu. Askerî ataşelere, 25 milimetreden 203 milimetreye kadar farklı kalibrelerde uçaksavar, havan, tank ve obüs mühimmatları ile uçak bombalarının üretim süreçleri hakkında bilgi verildi.