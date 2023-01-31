Yabancı hasta akını

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, teknolojik altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sağlık hizmeti ile geçen yıl yurt dışından gelen 1500 hastaya hizmet verdi. Süleymanpaşa ilçesinde 13 Kasım 2020'de açılan ve 5 Aralık'ta hasta kabulüne başlanan şehir hastanesine, çevre iller ve yurt dışından da hastalar geliyor. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, otel konforunda hizmet sunulan hastanede, başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa'dan, Asya'dan, dünyanın farklı ülkelerinden hasta kabul ediliyor. Kalkan, "Geçen yıl sağlık turizmi kapsamında 1500'ün üzerinde hastaya hizmet verildi. Özellikle Romanya, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova olmak üzere Balkan ülkelerinden gittikçe artan bir sayıda hastamız var. Burada dünya standartlarının üzerinde bir sağlık hizmeti aldıklarının farkındalar. Kendi vatandaşlarımız arasında yaptığımız hasta memnuniyet anketlerinde yüzde 95'lerin üzerinde bir memnuniyet alırken, yurt dışından gelen hastaların, yüzde 99'un üzerinde bir memnuniyeti olduğunu görüyoruz" dedi. Hastalar yurt dışından İstanbul Havalimanı'nın geliyor. 1 saat 20 dakika gibi bir sürede hastaneye ulaşıyorlar. Mesala Erbil'den çıkan bir hasta 5 saat gibi bir sürede hastaneye varıyor. Hastane dünya standartlarının üzerinde hizmet veriyor. Avrupa'da, Amerika'da ve başka ülkelerde yaşayan vatandaşlar da buraya geliyorlar. AA