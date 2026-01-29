Yabancı öğrencilerin cazibe merkezi Türkiye

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 337 bini aşarken, "Türkiye'de Uluslararası Öğrencilerin Eğitim ve Yaşam Deneyimleri Raporu" başlıklı rapor Türkiye'nin yükseköğretimde küresel ölçekte önemli bir çekim merkezi haline geldiğini ortaya koydu. 198 ülkeden öğrencinin eğitim aldığı Türkiye, sunduğu akademik imkanlar, kültürel yakınlık ve yaşam koşullarıyla uluslararası öğrenciler nezdinde güçlü bir konumda yer alıyor. 551 öğrencinin katıldığı Araştırmadan öne çıkan dikkat çekici tespitler şöyle:Türkiye dünyada ilk 10'da: Türkiye, uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alıyor. Yükseköğretim sistemindeki her 13 öğrenciden biri yabancı uyruklu.Eğitim kalitesi güçlü bir tercih nedeni: Uluslararası öğrencilerin yüzde 46,6'sı, Türkiye'yi tercih etme gerekçesi olarak doğrudan "eğitim kalitesini" gösteriyor. Bu oran, Türkiye'nin yalnızca erişilebilir değil, nitelikli bir eğitim ülkesi olarak algılandığını ortaya koyuyor.Türkiye Bursları güçlü bir çekim unsuru: Türkiye Bursları, özellikle Afrika ve Güney Asya'dan gelen öğrenciler için belirleyici bir tercih nedeni. Araştırma, bursların Türkiye'nin küresel eğitim rekabetindeki en güçlü araçlardan biri olduğunu ortaya koyuyor.