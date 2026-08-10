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Giriş Tarihi: 10.08.2026 17:49 Son Güncelleme: 10.08.2026 17:55

Yabancı plakalı lüks otomobil alev topuna döndü

Gaziantep-Adıyaman karayolunda seyir halinde olan yabancı plakalı lüks otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başlayarak kısa sürede alev topuna döndü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

İHA
Yabancı plakalı lüks otomobil alev topuna döndü
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Olay, Gaziantep-Adıyaman karayolu Yavuzeli ilçesi Karadağ geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı lüks otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Yabancı plakalı lüks otomobil alev topuna döndü

Durumu fark eden sürücü ve araçtakiler kendilerini son anda dışarı attı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Yangın kısa sürede aracı tamamen sararken otomobil adeta alev topuna döndü. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#ADIYAMAN #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #GAZİANTEP

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Yabancı plakalı lüks otomobil alev topuna döndü
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