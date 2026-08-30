Yabancı turist sayısı 1.4 milyonu aştı

Trabzon, turizmde yakaladığı ivmeyi hava trafiğinde de rekorla taçlandırdı. 3,5 milyon yolcu kapasiteli Trabzon Havalimanı, 21 Ağustos'ta 150 uçağın iniş ve kalkışına ev sahipliği yaparak günlük uçak trafiğinde tüm zamanların rekorunu kırdı.Rekor günde gerçekleşen 150 uçak trafiğinin 81'ini dış hat uçuşları oluşturdu. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yanı sıra farklı ülkelerden gerçekleştirilen direkt uçuşlar, Trabzon'un uluslararası turizmdeki cazibesini artırdığını ortaya koydu.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin sahip olduğu havalimanının geçen yıl tam kapasiteyle hizmet verdiğini ve kapasite artışının da yaşandığını belirtti. Havalimanındaki rekorun önemine dikkat çeken Genç, "Trabzon'umuz, 3,5 milyon yolcu kapasiteli uluslararası bir havalimanına sahip. Geçen yıl havalimanı full kapasiteyle çalıştı. Hatta kapasite artışı da yaşandı. 21 Ağustos'ta rekor kırıldı. İniş ve kalkışlarla ölçümlendiğinde 150 uçak çok ciddi bir rakam" dedi.

Turizmdeki hareketliliğin kent ekonomisine doğrudan yansıdığını belirten Genç, Trabzon'un cadde ve sokaklarında esnafın yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu ifade etti. Genç, "Şu anda sokak ve caddeleri ziyaret edin, bütün esnaflar memnun. Bir şehrin esnafı memnunsa belediye başkanı da memnundur" diye konuştu. Trabzon'un yabancı turist sayısında da önemli bir artış yaşadığına dikkat çeken Genç, geçen yıl kenti ziyaret eden yabancı turist sayısının 101 bin artarak 1 milyon 447 bine ulaştığını belirtti. Bu yıl Körfez bölgesindeki gelişmelere ve Hürmüz Savaşı'na rağmen turist sayısında daha yüksek bir rakam beklediklerini dile getiren Genç, Trabzon'un farklı pazarlara açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Trabzon'un uluslararası uçuş ağının genişlediğine işaret eden Genç, Tebriz'den direkt uçuşların başladığını, Bakü'den uçuşların sürdüğünü ve Taşkent'ten de seferler gerçekleştirildiğini belirtti. Çin pazarına yönelik çalışmaların da devam ettiğini açıklayan Genç, Çinli turistlerin Batum veya Taşkent üzerinden Trabzon'a getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

KÖRFEZ PAZARINA ÖZEL ÇALIŞMA

Genç, Mısır'da da yeni çalışmalar başlattıklarını kaydetti. Trabzon'un tanıtımını Kahire ve İskenderiye'de yapmayı planladıklarını açıklayan Genç, Körfez ülkelerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin de sürdüğünü belirtti. Turizmin yalnızca kent ekonomisi açısından değil, ülke ekonomisi bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Genç, "Ülke ekonomisine doğrudan dışarıdan kaynak gelmesi nedeniyle ülke ekonomisi açısından çok kıymetli bir iş. Bu işe ciddi manada sarılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör