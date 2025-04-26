Yabancı turistlerin Muğla’ya ilgisi arttı

Gözde turizm merkezlerinden Muğla'ya, 2025 yılının ilk üç ayında gelen yabancı turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 63 bin kişiye ulaştı. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise bu sayı 58 bin 735 olarak kayıtlara geçmişti. Yabancı turistlerin büyük bölümü kente havalimanları aracılığıyla giriş yaptı. 26 bin 335 turistin tercih ettiği Dalaman Havalimanı, en yoğun yolcu trafiğine sahip nokta oldu. Milas-Bodrum Havalimanı ise 7 bin 306 turist ağırlayarak ikinci sırada yer aldı. Toplamda 33 bin 641 yabancı ziyaretçi havalimanlarından giriş yaptı.Ülkelere göre dağılımda ise İngiltere açık ara önde. 2025'in ilk üç ayında Muğla'ya gelen yabancı turistlerin 22.463'ünü İngilizler oluşturdu. Ocak ayında gelen turistler arasında İngiliz vatandaşlarının oranı yüzde 36'yı buldu. Almanya 5 bin 437 kişi ile ikinci sırada yer alırken, onu 2 bin 786 kişi ile İran, 2 bin 595 kişi ile Fransa ve 2 bin 287 kişi ile Hollanda takip etti. Diğer ülkelerden gelen toplam turist sayısı ise 27 bin 434 olarak açıklandı.