Yabancı uyruklu gence sosyal medya tuzağı: Sanalda tanıştı, dışarda kabusu yaşadı

Olay, geçtiğimiz aylarda Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Libyalı Ahmed A. bir süredir İnstagram üzerinden tanıştığı ve adını Muhammed olduğunu bildiği şahısla Çağlayan Meydanı'nda buluştu. Buluşmada yanında başka arkadaşlarıyla gelen şüpheli, üst geçitte arkadaşlarıyla birlikte mağduru çevreledi.

"POLİSE GİDERSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Şüphelilerin mağdura önce uyuşturucu madde uzattığı, mağdurun teklifi reddetmesinden sonra Ahmed A.'yı tokatlayarak bıçak çektikleri öne sürüldü. Saldırganlar gencin son model telefonunu, banka kartını ve kablosuz kulaklığını zorla aldı. Mağdurun telefonunun şifresini de tehdit yoluyla öğrenen şüphelilerin mağdura "polise gidersen seni öldürürüz" dedikleri öğrenildi.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Mağdur Ahmed A. emniyetteki ifadesinde, "Muhammed ile Instagram'dan tanıştık ve bir aydır konuşuyorduk ve bu ay içerisinde 3-4 defa buluştuk. Buluştuğumuz zamanlarda yanında tanımadığım kişilerle geliyordu. Muhammed bana bir şey içmeyi teklif etti, ben de reddettim. Piyalepaşa'ya doğru yürürken Muhammed ve arkadaşları beni sıkıştırdılar. Yanındaki iki kişi bıçak çekti, Muhammed de bana tokatlar atmaya başladı. Bıçak tutanlar telefonumun şifresini istediler, ben de verdim. Polise söylersem de beni öldüreceklerini söylediler. Beni dövmelerinin ardından eve gittim ve durumu babama anlattım. Psikolojim bozuldu, beni darp eden şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Mağdur ve yakınları darp raporu alarak şikayetçi olurken, olayla ilgili şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Çocuk Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma neticesinde şüphelilerden biri yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.