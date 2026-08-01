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Giriş Tarihi: 1.08.2026

‘Yabancı yatırımcıya satacağız’ yalanıyla dolandırdılar

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
‘Yabancı yatırımcıya satacağız’ yalanıyla dolandırdılar
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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, devremülk sahiplerini hedef alan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, "gayrimenkul alımsatım, danışmanlık ve reklam hizmetleri" adı altında şirketler kurdukları, devremülk sahiplerine taşınmazlarını yabancı yatırımcılara yüksek bedelle satabileceklerini vaat ederek vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında ödemeler talep ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin faaliyetlerini yasal görünüm altında yürütmek amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri, ancak herhangi bir hizmet sunmadan mağdurlardan para aldıktan sonra irtibatı kestikleri belirlendi. Yakalanan 25 şüpheli, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANKARA

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‘Yabancı yatırımcıya satacağız’ yalanıyla dolandırdılar
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