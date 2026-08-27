Yabancılara zorla fuhuş yaptırdılar

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de insan ticareti yapan bir şebekeyi çökertti. Çete üyelerinin; Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan uyruklu kadınların pasaportları ellerinden alarak fuhuş ve evde bakım işlerinde zorla çalıştırıldıkları belirlendi. Polis ekipleri, 14 kadını koruma altına aldı. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı.