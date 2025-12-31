Yade Arayıcı, Mine Akdin ve Beren Gençalp kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haklarında merak edilenler

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alan Güller ve Günahlar dizisinin çocuk oyuncuları, sergiledikleri performansla geceye damga vurdu. Yade Arayıcı, Mine Akdin ve Beren Gençalp'in sahne performansı izleyicilerden beğeni alırken, genç oyuncuların biyografileri de araştırılmaya başlandı. Peki, Yade Arayıcı, Mine Akdin ve Beren Gençalp kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Reklam filmleriyle oyunculuğa adım atan Yade Arayıcı, 2017 İstanbul doğumludur. 8 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında yer aldığı dizide Tanem karakterini canlandırdı. Arayıcı, şu sıralar Güller ve Günahlar dizisinde Kader adlı çocuk karakterle izleyici karşısına çıkıyor.
11 Kasım 2011'de İzmir'de doğan Beren Gençalp, oyunculuk kariyerine bir ajansa kaydolarak başladı. İlk dikkat çeken çıkışını Sefir'in Kızı dizisiyle yapan Gençalp, 2021'de Misafir dizisinde rol aldı. Genç oyuncu, son olarak Güller ve Günahlar dizisinde Hayal karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
4 Ekim 2012'de Hollanda'nın Amsterdam kentinde doğan Mina Akdin, ortaokul eğitimine devam etmektedir. Oyunculuğa 2019'da Hercai dizisiyle adım atan Akdin; Destan, İyilik ve Sandık Kokusu projelerinde yer aldı. Genç oyuncu, son olarak Güller ve Günahlar dizisinde İlkim karakterini canlandırıyor.