Yağ Pompası Arızası Neden Olur? Yağ Pompası Arızası Nasıl Anlaşılır, Ses Yapar Mı?

Yağ pompası arızası birçok nedenden olabilmektedir. Özellikle motorları ilgilendiren bu durumla alakalı olarak insanlar yağ pompası arızası neden olur, yağ pompası arızası nasıl anlaşılır ve ses yapar mı gibi sorular sormaktadır. Bu sorulara cevap bulmak isteyen insanlara söyleyeceğimiz tek şey var. Doğru yerdesiniz! Buyurun hep beraber yağ pompası arızasıyla ilgili olan sorulara yanıt bulduğumuz metnimizi okuyalım ve bu arıza hakkında merak edilenlere beraber cevap bulalım.

Yağ Pompası Arızası Neden Olur?

Yağ pompası, bir aracın motorunun yağlanmasını sağlayan kritik bir bileşendir. Yağ pompası arızası, motorun düzgün bir şekilde yağlanmasını engeller ve motorun zarar görmesine neden olabilir. İşte yağ pompası arızası nedenleri:

Yağ Pompası Hasarı: Yağ pompası, aşınma veya hasar nedeniyle arızalanabilir. Aşınma, yağ pompasının milinin ovalleşmesine ve pompanın doğru şekilde dönmemesine neden olabilir. Hasar, yağ pompasının dişlilerinin veya diğer bileşenlerinin kırılması veya bükülmesiyle meydana gelebilir.

Kirli Yağ: Kirli veya kirlenmiş yağ, yağ pompasını tıkayabilir ve işlevini azaltabilir. Bu durumda yağ pompası, motorun yağlanmasını sağlamakta zorlanabilir ve arızalanabilir.

Yağ Seviyesi: Düşük yağ seviyeleri, yağ pompasının yeterince yağ çekememesine neden olabilir. Bu, yağ pompasının sürekli olarak yüksek hızda çalışmasına neden olabilir ve sonunda arızalanmasına yol açabilir.

Pompa Tahrik Kayışı: Yağ pompası tahrik kayışı, yağ pompasını döndürmek için kullanılır. Kayışın gevşek olması, yağ pompasının yeterince hızlı dönmesini engelleyebilir ve arızalanmasına neden olabilir.

Yağ Filtresi: Tıkalı veya kirli bir yağ filtresi, yağ pompasının yağı emmesini engelleyebilir ve arızalanmasına neden olabilir.

Yağ pompası arızası, aracın motorunun zarar görmesine neden olabileceğinden, erken belirtiler fark edildiğinde hemen çözülmelidir.

Yağ Pompası Arızası Nasıl Anlaşılır?

Yağ pompası arızaları, erken tespit edilmezse araca ciddi hasarlar verebileceğinden, önemlidir. İşte yağ pompası arızası belirtileri:

Motor Kontrol Işığının Yanması: Motor kontrol ışığı, bir araçta birçok farklı sorunu belirleyebilir. Ancak, yağ pompası arızası da bu ışığın yanmasına neden olabilir.

Yağ Basıncı Uyarı Işığı: Yağ basıncı uyarı ışığı, yağ basıncının normalin altına düştüğünde yanar. Bu, yağ pompasının düzgün çalışmadığına işaret edebilir.

Motor Gürültüsü: Yağ pompası arızası, motorun düzgün bir şekilde yağlanmasını engelleyebilir ve bu da motorun daha yüksek bir gürültü seviyesi oluşturmasına neden olabilir.

Tıklayan veya Vuruntu Sesleri: Yağ pompası arızası, motorun birçok farklı yerinde tıkayıcı ve vuruntu sesleri gibi anormal sesler çıkarabilir.

Yağ Sızıntısı: Yağ pompası arızası, yağın araç altından sızmasına neden olabilir. Bu, yağ basıncının düşük olduğu ve yağ pompasının hasarlı olabileceğini gösterir.

Düşük Yağ Basıncı: Düşük yağ basıncı, yağ pompasının yeterince yağ pompalayamadığının bir işaretidir.

Yağ Pompası arızası Ses Yapar Mı?

Evet, yağ pompası arızası ses yapabilmektedir. Yağ pompası arızası, yağın motorun herhangi bir noktasına yeterli miktarda pompalanamaması durumunda, motorun normalden daha fazla gürültü yapmasına neden olabilir. Özellikle yağın basıncının düştüğü durumlarda, yağ pompası motoru yeterince yağlamayabilir ve bu da motorun parçalarının birbirine daha fazla sürtünmesine neden olabilir.

Yağ pompası arızasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bazı sesler tıklayan sesler, tıslama ve zıplama sesleri, vuruntu sesleri gibi sesler şeklinde ortaya çıkabilir. Üst başlıkta da açıkladığımız gibi bu sesler kendini şöyle gösterebilmektedir:

Tıklayan Sesler: Yağ pompası arızası nedeniyle motorun herhangi bir noktasındaki yağ basıncı düşükse, yağın normal akışı kesilebilir ve bu da tıklayan sesler çıkarabilir.

Tıslama veya Zıplama Sesleri: Yağ pompası arızası nedeniyle yağın motorun herhangi bir noktasına yeterince pompalanamaması durumunda, motorun parçaları arasındaki sürtünme artmasıyla bu sesler gelebilir.

Vuruntu Sesleri: Yağ pompası arızası, motorun birçok yerinde tıkayıcı ve vuruntu sesleri gibi anormal sesler çıkarabilir.

Bu nedenle, eğer aracınızda anormal sesler duyuyorsanız, yağ pompası arızası olabileceği gibi, farklı bir sorun da olabilir. Bu durumda, aracınızı mümkün olan en kısa sürede bir tamirhane ya da servise götürmeniz önerilmektedir.