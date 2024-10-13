Yağışlar artıyor sıcaklık düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Hava tahmin uzmanı Murat Acar, Rize ve Artvin'deki yağışların çok kuvvetli olabileceğini belirtti. Acar, "Bugün Karadeniz bölgesinin tamamında yağış var. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağış bekliyoruz. Karadeniz'in kıyı kesimlerindeki yağışların kuvvetli olma ihtimali var. Hafta başından itibaren, yağışlar genellikle kuzeydoğu kesimlerinde, cumartesiye kadar da kuzey kesimlerinde sağanak devam edecek. Sıcaklıklar kuzeybatı kesimlerinden başlayarak azalacak" dedi. Acar, "İstanbul'da yağışların bugün etkili olmasını, 2 gün ara verip çarşamba ve perşembe günleri tekrar başlayarak hafta sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar, 20 dereceye kadar düşebilir" ifadelerini kullandı.