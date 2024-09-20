Yağışlar hafta sonu etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; hafta sonunda yurt genelinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak. İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde de etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli yağışların ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu illerde kuvvetli yağışlara karşı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Sıcaklıkların ise Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.