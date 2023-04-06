Yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi 2 kat artırdı

Edirne'de etkili olan yağışlarla, kentin önemli su havzalarından Meriç Nehri ve Tunca nehirlerinin su seviyesinde önemli artış meydana geldi. İklim değişikliklerine bağlı olarak kurumu noktasına gelen nehirler yağışlarla normal seviyelerine dönmeye başladı. Son yağışlarla birlikte son 1 haftada Meriç ve Tunca nehrinin debisi 2 kat arttı.
Meriç nehrinde geçtiğimiz hafta yapılan ölçümlerde 95 metreküp/saniye olan debisinin son ölçümde yaklaşık 2 kat artarak 180 metreküp/saniyeye seviyesinde akmaya başladı.