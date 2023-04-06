Yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi 2 kat artırdı

Tunca Nehrinin debisi ise geçtiğimiz hafta 6 metreküp/saniye iken, son yağışlarla birlikte 10 metreküp/saniye seviyesine yükseldi. İklim değişikliklerine bağlı olarak kurak geçen mevsimin ardından etkili olan yağışların ardından nehir debilerinin artması çiftçiye de can suyu oldu.