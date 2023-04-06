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Giriş Tarihi: 6.4.2023 17:02 Son Güncelleme: 6.4.2023 17:09

Yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi 2 kat artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Edirne etkili olan yağışların ardından kentin önemli su kaynaklarından olan Tunca ve Meriç nehrinin debisi 2 kat arttı. Geçtiğimiz hafta 6 metreküp/ saniye akan Tunca nehrinin debisi 10 metreküp/ saniye, 95 metreküp/ saniye olan Meriç nehrinin debisi ise 180 metreküp/ saniye seviyesine kadar yükseldi.

UMUT IŞIK
Yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi 2 kat artırdı

Edirne'de etkili olan yağışlarla, kentin önemli su havzalarından Meriç Nehri ve Tunca nehirlerinin su seviyesinde önemli artış meydana geldi. İklim değişikliklerine bağlı olarak kurumu noktasına gelen nehirler yağışlarla normal seviyelerine dönmeye başladı. Son yağışlarla birlikte son 1 haftada Meriç ve Tunca nehrinin debisi 2 kat arttı.

Meriç nehrinde geçtiğimiz hafta yapılan ölçümlerde 95 metreküp/saniye olan debisinin son ölçümde yaklaşık 2 kat artarak 180 metreküp/saniyeye seviyesinde akmaya başladı.

Tunca Nehrinin debisi ise geçtiğimiz hafta 6 metreküp/saniye iken, son yağışlarla birlikte 10 metreküp/saniye seviyesine yükseldi. İklim değişikliklerine bağlı olarak kurak geçen mevsimin ardından etkili olan yağışların ardından nehir debilerinin artması çiftçiye de can suyu oldu.

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Yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi 2 kat artırdı
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