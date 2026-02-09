Yağışlı hava devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunda yurt genelinde yağış beklendiğini duyurdu. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, rüzgârın ise genellikle güneyden Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.