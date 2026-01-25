Konya'da yaşayan Fatih ve Zuhal Mutlu çifti çocukları 3 yaşındaki Yağız'ın boğazına, 1 Kasım 2018'de evlerinde otururken fıstık kaçtı. Ailenin özel hastaneye götürdüğü Yağız'ı muayene eden çocuk doktoru M.G. (56) tarafından geniz akıntısı olduğunu, bunun kesik öksürüğe ve ateşe sebebiyet verebileceğini söyleyerek antibiyotik yazıp eve gönderdi. Birkaç gün sonra aniden istifra edip moraran Yağız'ın ambulansla duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan küçük Yağız 22 Kasım'da hayatını kaybetti.Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda doktorun yabancı cisim aspirasyonu öyküsü olan ve bulguları devam eden çocuğa akciğer grafisi çektirip acil bronkoskopi yapılması için sevk etmesi gerektiği belirtilerek bunları yapmadığı için kusurlu olduğu ifade edildi. Soruşturmanın ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Konya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada yargılanan M.G., 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza da 13 bin 600 TL adli para cezasına çevrildi. İstinaf cezayı 3 yıl 4 aya çıkardı. Bu ceza da 24 taksitle ödenmesi şartıyla 36 bin 450 TL adli para cezasına çevrildi. Verilen bu karar da kesinleşti.Baba Fatih Mutlu, "Yıllarca hukuk önünde mücadele ettik. Ancak ne doktor kaybetti ne de biz kazandık. Sadece benim Yağız'ım toprak oldu. Hem de ne için? Bir doktor işini iyi yapmadığı için. Yağız'la birlikte bizi de öldürdüler. Yağız'ım öldü ama başka Yağız'lar ölmesin diye mücadele edeceğim" dedi.