Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası 57 yıl sonra 26 Eylül’de yapılacak

İstanbul'da, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda 8 başpehlivan ve toplam 84 pehlivan er meydanında kıyasıya mücadele edecek. 26 Eylül Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak müsabakalarda pehlivanlar, tarihi kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

57 YIL SONRA YAĞLI GÜREŞ HEYECANI ER MEYDANINDA YAŞANACAK

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, organizasyonun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "2023 yılında Kırkpınar'da başpehlivanlık güreşlerini puanlama olmadan yapmak istedik. Ancak 'Güreşler bitmez, uzun sürer' denildiği için geri adım atmak zorunda kaldık, vazgeçtik ve üzüldük. Bir yıl sonra Elmalı'daki programda bunun denemesini yaptık ve başarı sağladık; güreşler kısa sürede bitti. Oyun yapmak suretiyle galip gelmek şartı, mücadeleyi çok daha zevkli hale getiriyor. Güreş; hamleler yaparak, hata zorlayarak yapılan bir mücadele olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile bu yağlı güreş heyecanını güreşseverlere yeniden izletmek istiyoruz. Daha önce Bulgaristan, Makedonya ve birçok ülkede bu formatı uyguladık ve güreşimizi yaymak istiyoruz. Savaş koşulları bize bir nebze engel oldu ama gün gelip New York'ta güreşçilerimizi yürütüp müsabakalarımızı yaparsak, geleneklerimizi çok daha iyi tanıtırız diye düşünüyorum."

Gelecek planlamalarına da değinen Türkiş, "Bu yıl kaç başpehlivanımız olursa olsun 64 başpehlivanımız güreşebilecek. Bunların 40'ı lig içinden gelecek, 4'ü sakatlık ve ceza hakkı tanıyan kontenjanlardan oluşacak, 21 sporcumuzu ise gelişim liginden seçeceğiz. Başpehlivan sayısını 64 ile sınırlandırdık. 3-4 yıl sonra bu 64 başpehlivanımız çok daha büyük bir rekabetle güreşecek" dedi.

30 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK

Başkan İbrahim Türkiş, organizasyonda rekor düzeyde ödül dağıtılacağını belirterek şunları söyledi: "Buraya katılma hakkı elde eden her sporcuya ödül vereceğiz. Başpehlivanlara 250 bin lira, başaltına 150 bin lira, B grubuna 125 bin lira; alt boylara ise 100 bin, 75 bin ve çocuk boylarına 50'şer bin lira katılım hakkı ödeyeceğiz. Yağlı güreş standartlarında baş boyunda şampiyona 5 milyon, ikinciye 2 milyon, üçüncüye ise 500 bin lira verilecek. Başaltı A grubu için ise 1,5 milyon lira ödül ayırdık. Organizasyon sonunda sporcularımızı maddi ve manevi olarak teşvik edeceğiz. Tamamen federasyon bütçesinden karşılanacak bu kapsamda 30 milyon lira civarında bir ödeme yapacağız. Müsabakalarda altın kemerin yanı sıra kupa da takdim edilecek. Bu organizasyon, belediyelerin 6-7 organizasyonuna bedel bir büyüklüktedir. Ayrıca 20 bin misafirimize yeme-içme imkanını tamamen ücretsiz sağlayacağız."

Güreş branşının tesisleşme sürecine de değinen Türkiş, "Son 15 yılda futbol dalında çok güzel sahalara ve tesislere sahip olundu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan güzel tesislerin ardından şimdi sıra bize geldi. Cumhurbaşkanımızın yağlı güreşlere olan ilgisinin başarımızda büyük bir etkisi var. Bu büyük organizasyona Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılmasını ümit ediyoruz. 5 bin kişilik oturum alanına sahip sahamızda binlerce güreş severi ağırlayacağız. Etkinlik tamamen ücretsiz olacak ve misafirlerimizin yeme-içme ihtiyaçları da ücretsiz karşılanacaktır" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Yönetimi Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ ise yaptığı açıklamada, "2 milyon metrekarelik alana sahip Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; 7'den 77'ye tüm ailelerin katılacağı spor, kültür ve sosyal yaşam alanıdır. Emlak Müdürlüğü olarak bu alanı federasyonumuza açtık ve 25 binlik tribünlerle hizmete sunuyoruz. Tüm güreş severleri burada ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör