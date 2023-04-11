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Giriş Tarihi: 11.4.2023 18:36 Son Güncelleme: 11.4.2023 19:04

Yağmur beraberinde kazaları getirdi

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağnak yağış nedeyle yollarda da trafik kazaları meydana geldi. Esenyurt’ta iki TIR'ın çarpışması sonucu  şoför sıkıştığı yerden zorlukla çıkarıldı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yağmur beraberinde kazaları getirdi

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağnak yağış nedeyle yollarda da trafik kazaları meydana geldi. Esenyurt'ta iki TIR'ın çarpışması sonucu şoför sıkıştığı yerden zorlukla çıkarıldı. Yağmur nedeniyle gerçekleşen kaza TEM Bağlantı Yolu Esenyurt Haramidere mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, aniden duran 34 LDK 11 plakalı TIR'a arkadan gelen 34 ER 4907 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın ardından arkadan gelen TIR'ın sürücüsü, şoför mahalinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkışan şoförü olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

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Yağmur beraberinde kazaları getirdi
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