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Giriş Tarihi: 9.2.2022 16:09 Son Güncelleme: 9.2.2022 16:22

Yağmur dereleri taşırdı, seralar sulara gömüldü

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Yağmur dereleri taşırdı, seralar sulara gömüldü

İstanbul’da etkili olan yağışların etkileri ortaya çıktı. Pendik’te taşan dere nedeniyle seralar suya gömüldü. Fatih’te tarihi sur fırtınayla birlikte yola devrildi. Yollarda göçükler oluştu. Yağmur barajlara yaradı. Elmalı ve Istrancalar barajları yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı. İstanbullunun su kaynaklarında genel ortalama ise yüzde 54.64’ten yüzde 76.84’e yükseltti. Mevcut su miktarı ise 667,46 milyon metreküpe çıktı

İstanbul'da dün etkili olan yağışın etkileri ortaya çıktı. Fatih Vatan Caddesi'nin Edirnekapı istikametindeki bağlantı yolunun kenarında bulunan tarihi surların bir bölümü, bu sabah saatlerinde yola devrildi. Zabıta ekipleri, yoğun yaya ve trafik akışının olduğu yolda, güvenlik önlemi aldı. Yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak, araçların kontrollü geçişi sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri devrilen sur parçasının kaldırılması için çalışma başlattı.

SERALAR SULAR ALTINDA KALDI

Pendik'te ise İBB yönetimi tarafından Göçbeyli'de uzun süredir bitirilmeyen köprü çalışmasının yarım kalması nedeniyle alandaki dere taştı. Dereden taşan sular nedeniyle çevredeki seralar sular altında kaldı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Başkan Cin, "Maalesef önceki kar olayından sonra bu tedbirlerin mutlaka önceden alınması gerekiyordu. Göçbeyli'de de yeni bir zafiyet ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.



Seraların sular altında kalmasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan Pendik Belediyesi, "Göçbeyli'de İBB tarafından uzun süredir bitirilemeyen köprü inşaatının tıkanan künkleri sonucu bölgede bulunan seralar sular altında kaldı. Taşkında etkilenen seralarda incelemelerde bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 'köprü inşaatının ivedilikle bitirilmesini vatandaşlarımız adına talep ediyoruz' dedi.

Cin, bölgede yaptığı açıklamada ise "İBB Sözcüsü 'şiddetli yağmur yağacak, fırtına olacak' diye duyuru yaptı. Tabii vatandaş zaten bunları biliyor. Bunları aslında yönetimin kendilerine söyleyip buna göre tedbir alması gerekiyordu. Maalesef burada da böyle bir tedbir konusunda zafiyet yaşanmış durumda. Aslında 2021'in Temmuz ayında bitmesi gereken bir inşaatı. Yıl sonuna kadar da bir süre uzatımı alınmış. Maalesef bu yağmurlar başlamadan aslında buranın bitirilip kullanılır noktada olması gerekiyordu. Maalesef yeni bir zafiyetle karşı karşıyayız" dedi.



YOLLARDA GÖÇÜK OLUŞTU

Ayrıca, Üsküdar ve Büyükçekmece'nin de içinde olduğu birçok ilçede İSKİ tarafından yapılan kazı çalışmaları sonrasında asfaltın kaplanmaması nedeniyle şiddetli yağışla birlikte yollardaki çukurlarda açılmalar oldu.

BARJLAR DOLDU

İSKİ'nin verilerine göre son iki haftadaki yağışlar, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını yüzde 54.64'ten 76.84'e yükseltti. Mevcut su miktarı ise 667,46 milyon metreküpe çıktı. Bu oran geçtiğimiz yıl aynı aylarda 389 milyon metreküptü. İstanbullunun içme suyu kaynaklarından Elmalı ve Istrancalar barajları tam kapasite doldu. İstanbul'un en büyük barajı olan Ömerli'nin doluluk oranı ise yüzde 94 seviyelerine ulaştı. Böylelikle barajlardaki doluluk oranı son 14 günlük artışla yüzde 54.64'ten 76.84'e yükseldi. Geçen yıl doluluk oranı yüzde 44.78'di.
Barajların ayrı ayrı doluluk oranları ise şu şekilde:

*Alibeyköy: 66,17
*Büyükçekmece: 71,43
*Darlık: 74,32
*Elmalı: 100
*Istrancalar: 100
*Kazandere: 87,49
*Ömerli: 94,37
*Pabuçdere: 85,88
*Sazlıdere: 44,95
*Terkos: 71,03

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Yağmur dereleri taşırdı, seralar sulara gömüldü
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