Yağmur evde ölü bulundu

Şahinbey Çağdaş mahallesinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki Yağmur Ö'nun odasına giren ailesi küçük kızı yerde hareketsiz halde buldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Yağmur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay emniyete aksettirilince çocuğu şüpheli ölümü için savcılık devreye girdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Yağmur'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak incelemenin ardından Yağmur'un ölüm nedeni belli olacak.