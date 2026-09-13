Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek

İstanbul
'da etkili olan sıcak hava, bu akşam yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün tahminlerine göre pazar akşamı etkisini göstermeye başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar, çarşamba gününe kadar devam edecek. İstanbul'da sıcaklıkların 4-5 derece düşerek 19 derece seviyelerine inmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre, İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava bu akşam itibarıyla yerini yağışlara bırakacak. Haftanın son günü Trakya
'dan sağanak geliyor. Bu akşam itibarıyla etkili olmaya başlayacak gök gürültülü sağanak yağışın, çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.