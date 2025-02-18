Yağmur İstanbul’da trafiği yoğunlaştırdı: Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler D-100 Yenibosna mevkinde uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Yağmurla birlikte hissedilen sıcaklığın eksilere düştü. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun her iki yönünde trafik Kadıköy ve Kartal arasında ağır ilerledi. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sancaktepe mevkileri arasında trafik yavaş seyrederken Şile Yolu'ndaki yoğunluk Ümraniye'den Altunizade'ye kadar uzadı. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayarak köprü girişlerine kadar devam etti. Avrasya Tüneli girişindeki trafik de Göztepe'ye kadar uzadı.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar güçlükle ilerledi. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Mahmutbey, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk gözlendi. Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı bazı metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk yaşandı. CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye kadar ulaştı. İstanbul'da Çarşamba gününden itibaren beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşların araçları ile trafiğe çıkmaması toplu taşıma araçlarını tercih etmesi istendi