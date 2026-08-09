Yağmur kazaları beraberinde getirdi: İstanbul’daki kazalarda 7 kişi yaralandı

Arnavutköy'de şehirlerarası yolcu otobüsü, İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Arnavutköy Eski Edirne asfaltı Habipler mevkii Sultangazi istikametinde yaşandı. Van'dan İstanbul'a gelen 65 ACY 030 plakalı yolcu otobüsü, Eski Edirne asfaltı üzerinde aynı istikamette gitmekte olan 79 KM numaralı Kayaşehir Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsü şoförü araç içerisinde sıkışırken, İETT otobüsündeki 3 yolcu da yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı yolcular ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırmak için çalışmaları devam ediyor.

SANCAKTEPE'DE DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Sancaktepe, Kartal Samandıra bağlantı yolunda yağmurlu havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, Sancaktepe Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu TEM otoyolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Çay'ın kullandığı 34 HJR 868 plakalı otomobil yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda yan şeritte ilerleyen Yusuf Demir'in kullandığı 34 DSK 695 plakalı otomobille çarptı. Kontrolden çıkan İbrahim Çay'ın kullandığı 34 HJR 868 plakalı otomobil bariyerleri devirerek takla attı. Yusuf Demir idaresindeki otomobil de beton bariyere çarparak durdu.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada İbrahim Çay ile yanındaki Ayten Çay ile diğer otomobil sürücüsü Yusuf Demir yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçlarından inen yaralı şahıslar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik oluşurken kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.