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Giriş Tarihi: 17.1.2022 11:47 Son Güncelleme: 17.1.2022 11:51

Yağmur Önüt’ün öldürülmesine ilişkin davada yeniden karar!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Yağmur Önüt’ün öldürülmesine ilişkin davada yeniden karar!

İstanbul Küçükçekmece'de, 5 yıl önce korkunç bir olay meydana geldi. Üniversite öğrencisi Egemen Vardar, kız arkadaşı Yağmur Önüt'ün, pompalı tüfekle ölümüne neden oldu. Vardar, ‘Kazaydı’ dedi. Egemen Vardar'a, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Ancak Yargıtay, ‘Olay kaza değil’ dedi. Yargıtaydan dönen davada bugün karar verildi.

İddianameye göre; 19 Nisan 2016'da sanık Egemen Vardar, halasının evine kız arkadaşı Yağmur Önüt ile gitti. Ancak Küçükçekmece'deki evde, av tüfeğiyle şakalaştıkları sırada tüfek ateş aldı. Boynundan vurulan Yağmur hayatını kaybetti. Egemen Vardar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıl hapis istemiyle Küçükçekmece Adliyesi'nde dava açıldı. Dosyaya giren bilirkişi raporu ise, davanın seyrini değiştirdi. Raporda av tüfeğinin hiçbir arızasının bulunmadığı, sanığın yakın mesafeden hedef alarak maktule ateş ettiği belirtildi. Bilirkişi raporunda saçmaların toplu olarak hiç dağılmadan maktulun boyun bölgesine isabet ettiği,madeni para boyutunda bir delik açıldığı da vurgulandı. Bunun üzerine dosya, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle görevsizlik kararıyla Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme yargılama sonunda, 31 Ocak 2017 günü, sanık Egemen Vardar'ı "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yağmur Önüt'ün ailesi, karara itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından yargılama sürecine yeniden başlandı. Bugün görülen karar duruşmasında Egemen Vardar'ın 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya duruşmaya, tutuksuz sanık Egemen Vardar ve Yağmur Önüt'ün annesi katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Egemen Vardar'ın "olası kast ile öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması tabinde bulundu.

"YAĞMUR'U KAYBETTİM VE BENİM İÇİN HAYAT BİTTİ"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Egemen Vardar "Öncelikle bu bir kadın cinayeti değildir. Cinayet bilerek isteyerek yapılır. Ancak ben eylemi bilerek, isteyerek gerçekleştirmedim. Ben kimseyi tehdit de etmedim ve tehditten dolayı hakkımda açılmış bir dava bulunmamaktadır. Yağmuru kaybettim ve benim için hayat bitti. Ben hapse girmemek için bunları söylüyor değilim. Ben evleneceğim insanı kaybettim. Çok üzgünüm. Ben sevdiğim ve evleneceğim kişiyi kaybettim. Burada istemedim. Yağmuru ben kaybettim. Ben yaşamıyorum ki zaten hapse girme korkum yok. Benim kaybım çok büyük, üstüne üstlük 6 yıldır iftiraya uğruyorum. Benim bu olaydan dolayı vicdanım rahat. Takdir sizin suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

16 YIL 8 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Egemen Vardar'a "Olası kastla öldürme" suçunda 16 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukladı.



"BEN ARTIK YASIMI TUTKMAK İSTİYORUM"

Duruşma sonrasında maktul Yağmur Önüt'ün ailesi adliye önünde basın açıklamasında bulundu. Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gürselen "Onun yaşı kadar yıl kadar bile ceza vermediler. 6 yıl uğraştık. Çok şükür ki kızımın katili tutuklandı. Bu dünyada benim kızım için yapacak hiçbir şeyim kalmadı. O yüzden ben artık yasımı tutmak istiyorum rahat rahat. Siz olmasaydınız, bu kadınlar olmasaydı benim sesimi kimse duymayacaktı. Bunu birlikte başardık. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim sizi ve çocuklarınızı korusun. Şaka değilmiş, benim kızım ölmüş. 6 yıldır öldü kızım diyorum. Kemiği bile kalmadı dhaa yeni ceza verdiler. Aa evet ölmüş ceza verelim, çok teşekkür ederim. Geç gelen adalet adalet midir? Adil olsaydı benim kızımı geri verirlerdi. Benim kızım geri gelmeyecek ki. Benim için adalet yok. Beni burada boşu boşuna uğraştırdılar. Boşu boşuna bekledik. İçeride kötü kötü şeyler söylediler. Benim kızımı yüzlerce başka şekilde öldürdüler. Ben içeride onu dinledim. Kafamda bin türlü öldürülmüş hali var. Bana bunu yaşattılar. Şimdi ceza almış benim suçum ne? Ben ömür boyu kızımın binlerce kez öldürülmüş halinin hayalini bilerek yaşayacağım" şeklinde konuştu.

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Yağmur Önüt’ün öldürülmesine ilişkin davada yeniden karar!
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