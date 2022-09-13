Yağmur Sönmez cinayetinde flaş gelişme! AVM otoparkında öldürdükten sonra intihar etmişti...

Korkunç cinayet 18 Mart tarihinde Bakırköy'de bir AVM'de meydana geldi. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden eski Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün Türkiye'yi sarsan eyleminin perde arkasından şoke eden detaylar ortaya çıkmıştı. İki kişinin öldüğü olayın ardından araç içerisinde intihar mektup bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İntihar mektubunda Murat Bayırköylü'nün arkadaşı olan Halil İbrahim Yavuz'la olan konuşmaları çıktı. İddiaya göre Halil İbrahim Yavuz, Murat'ı intihara ve Yağmur'u vurmaya azmettirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer verilen söz konusu intihar mektubunda, "Yağmur Sönmez'i öldürme fikri aklımda yoktu. 1 ay önce 2 kere yüksek bir yerden atlama suretiyle intihar girişiminde bulundum. Ancak yükseklik korkumu yenemiyordum. Silah alıp kafama sıkma fikri aklıma geldi. Silah alacağımı Halil İbrahim Yavuz'a söyledim. İlk başta şaka yaptığımı düşündü. Ancak daha sonra yaptığımız konuşmada ciddi olduğumu anladı. Ardından bana 'İntihar edeceksen kaybedecek bir şeyimin olmadığını bana zarar veren Yağmur Sönmez'i de öldürmemi onu öldürdükten sonra kendimi öldürmemi' söyledi" ifadelerine de yer alıyordu. Hazırlanan iddianamede Halil İbrahim Yavuz için "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "İntihara yönlendirme" suçundan ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz cezaevinden getirildi. Duruşmaya Murat Bayırköylü'nün annesi hakim İsmihan Boza ve taraf avukatları da hazırlandı.

"MERMİNİN 2 BUÇUK TL OLDUĞUNU ŞAKA OLARAK SÖYLEDİM, SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz, "Kimseyi suç işlemesi için azmettirmedim. Murat ile okul boyunca 3 yıldır yakın arkadaştık. Maktul Yağmur'u ise 6 yıldır tanırım. Lisede de aynı arkadaş ortamındaydık. Kendisine ilgi duyuyordum bu konuyu ona açtım. Benimle sadece arkadaş kalmak istediğini söyledi. Murat'la Yağmur arasında bir duygusal bağ oluşmuştu. Murat'ın intihar etmek istediğini öğrendim. İlk buna inanmadım. Yağmur'u aradım. Bir binanın 17. Katında olduklarını söyledi. Murat'ı inmesi için Yağmur ikna etti. O akşam Murat'ı evine bıraktık. Sonraki akşam beni aynı konu için tekrar aradılar. Yanımda Şehver Dik vardı. Birlikte Murat'ın 17. Katta kiraladığı evden atlamaması için ikna ettik. Murat indiğinde çok sarhoştu. Ayakta duracak hali yoktu. Koluna girerek onu evine bırakmak için gittik ve evine girdik. Annesine intihar etmeye çalıştığını söyledik. Durumunu annesine anlattık. Yağmur'u takıntı yaptığını söyledik. Annesi çok şaşırdı bu durumu babasıyla konuşacağını söyledik. Bizim de telefon numaralarımızı aldı. Ertesi gün Murat beni arayarak pişman olduğunu söyledi. İsmihan Teyze beni arayarak teşekkür etti. Murat'ın en iyi arkadaşları olduğumuzu söyledi. Murat'ın hayatını bize borçlu olduğunu, her şeyi çözeceklerini söyledi. İki gün sonra AVM'de otururken Murat beni aradı daha sonra yanımıza geldi. Yağmur'un arabasını gördüğünü ve onun arabasının çıkamayacağı şekilde kendi aracını park ettiğini söyledi. Ben ona ikaz ettim. Bana Yağmur'a zarar vermek istediğini, içini soğutmak istediğini söyledi. Ben de başına iş alacağını söyledim. Bu olaydan bir iki gün sonra Yağmur beni aradı. Murat'ın kendisine araçla çarpmaya çalıştığını ve kaza yaptığını, kendisini tehdit ettiğini söyledi. Olay günü beni karakola çağırdılar. Mesajlardan bahsettiler. Ben mesajları hatırlamıyorum. Geri getirmeye çalıştım ancak getiremedim. Bana mesajlar okutulduğunda Murat'a yapmaması gerektiğini söylediğimi gördüm. Merminin 2 buçuk TL olduğunu şaka olarak söyledim. Bu bir komedi videosudur. Ben Yağmur'u öldürmeye yönelik telkinlerde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"HALİL İBRAHİM'İN ELİNDE YAĞMUR'UN KANI VAR"

Murat Bayırköylü'nün annesi Hakim İsmihan Boza ise "Ben sanığı ve arkadaşlarını tanımıyordum. Bir kez Murat'ı eve alkollü eve getirdiklerinde tanıştım. Murat'ın neden alkollü olduğunu anlamak için çocuklara kahve yapmak istedim. Mutfağa giderken sanığa işaret ederek, mutfağa çağırdım. Murat'ın neden bu halde olduğunu sordum. Bana Murat'ın bir kız arkadaşı olduğunu, kız arkadaşının Murat'a çok yanlış yaptığını, Murat ile Yağmur'u kendisinin tanıştırdığını, tanıştırdığım güne lanet olsun dedi. Bana her hangi bir şekilde intihar etmek istediğini söylemediler. 1 gün sonra olayı Murat'ın babası Muhittin'e anlattım. Bana kesinlikle intihar eyleminden bahsedilmedi. Sanıktan şikâyetçiyim. Benim bir oğlum var. Onu engellemeye çalışırdım. Sanık her şeyi saatine kadar hatırlıyor mesajları hatırlamıyor. Beni uyarsaydı. En azından oğlumu kurtaramasaydım da o yavruyu kurtarabilirdim belki. Halil İbrahim'in elinde Yağmur'un kanı var" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika | Murat Bayırköylü'ye şok mesaj: "Fişek 5 TL! Farkı ben öderim"