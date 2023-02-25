‘Yağmur suyuyla bebeğimi hayatta tuttum’

Depreme Hatay Antakya'da yakalanan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Meysa Elahmed, çöken binanın enkazı altında 35 saat eşi ve bebeğiyle birlikte kaldı. Elahmed, bebeğine duvardan sızan yağmur suyunu içirerek hayata tutunmasını sağladı. Eşi Murşak ve 6 aylık oğlu Halid ile enkaz altında kalan Meysa Elahmed'in tedavisi Trabzon'da sürüyor. Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde SABAH'a konuşan Meysa Elahmed, "Odamızdaki gardırop üzerimize düştü. Daha sonra da gardırobun üzerine beton blok düştü. Orada sıkışıp kaldık. Yağmur yağıyordu. Bebeğim sürekli ağlıyordu. Onu emziremiyordum. Onu yağmur suyu ile hayatta tutundurdum. Ailem tarafından 35 saat sonra enkaz altından kurtarıldık. Bu olsa olsa bir mucize" dedi. Annenin tedavisi sürerken, 6 aylık bebeğin tedavisi tamamlandı ve taburcu edildi.