Haberler Yaşam Haberleri ‘Yağmur suyuyla bebeğimi hayatta tuttum’
Giriş Tarihi: 26.2.2023

‘Yağmur suyuyla bebeğimi hayatta tuttum’

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
‘Yağmur suyuyla bebeğimi hayatta tuttum’
Depreme Hatay Antakya'da yakalanan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Meysa Elahmed, çöken binanın enkazı altında 35 saat eşi ve bebeğiyle birlikte kaldı. Elahmed, bebeğine duvardan sızan yağmur suyunu içirerek hayata tutunmasını sağladı. Eşi Murşak ve 6 aylık oğlu Halid ile enkaz altında kalan Meysa Elahmed'in tedavisi Trabzon'da sürüyor. Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde SABAH'a konuşan Meysa Elahmed, "Odamızdaki gardırop üzerimize düştü. Daha sonra da gardırobun üzerine beton blok düştü. Orada sıkışıp kaldık. Yağmur yağıyordu. Bebeğim sürekli ağlıyordu. Onu emziremiyordum. Onu yağmur suyu ile hayatta tutundurdum. Ailem tarafından 35 saat sonra enkaz altından kurtarıldık. Bu olsa olsa bir mucize" dedi. Annenin tedavisi sürerken, 6 aylık bebeğin tedavisi tamamlandı ve taburcu edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Meral Akşener’in hakaretleri sonrası CHP'de flaş gelişme: Kılıçdaroğlu harekete geçti!
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Vay canına yüzde 98
Bakan Kurum: Prefabrik ve tuğla evlerimiz hazır
Gene ölürler
Malatya’da korkutan manzara: Deprem dağı ikiye böldü
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yağmur suyuyla bebeğimi hayatta tuttum’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA