Yağmur yağdı, çilemiz katlandı

İzmir'in kalbi Alsancak'ta özellikle İkinci Kordon ve çevresindeki sokakların hali vatandaşları isyan ettiriyor. Bitmeyen altyapı çalışmaları nedeniyle yaz başından bu yana bozuk olan yolların tozu toprağıyla birlikte eziyete dönüştüğünü belirten vatandaşlar, aynı manzaranın Birinci Kordon'un Alsancak Limanı'na doğru olan bölümünde de yaşandığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi yetkililerine çağrıda bulunan vatandaşlar "Her gün toz toprak içinde kalıyoruz. Bu yollar arada trafiğe de kapatılıyor. Yaz başından bu yana aynı sorunu yaşıyoruz. Aylardır toz toprak içinde kalıyoruz. Madem kazmasını biliyorsunuz üzerini örtüp asfalt dökmesini de bileceksiniz. Aylarca neden bekliyorsunuz?" diye konuştu. Kentte birkaç gündür yağan yağmurların ardından bozuk yollara su dolması durumu içler acısı bir hale getirdi. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda "Hem sürücülerin hız yapmasını engelleyen hem de kentin en merkezi konumunda off-road deneyimi sunan harika bir hizmet" yorumunda bulundu.