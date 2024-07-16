Yağmurda akım faciasında gözaltı sayısı 31’e yükseldi

İzmir'de, geçen 12 Temmuz'da, sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan amatör müzisyen İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak öldükleri ilişkin soruşturmayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı. Gözaltındaki 6 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayı araştırması için 5 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bir inşaat mühendisi, bir iş güvenlik uzmanı, bir şehir plancısı ve 2 elektrik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti olayın tüm detayları ile araştırması için görevlendirildi. Çalışmalara başlayan 5 kişilik uzman ekip, hazırlayacakları bilirkişi raporunu savcılığa sunacak. Bilirkişi raporu yürütülen soruşturmada belirleyici olacak.