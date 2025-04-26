Yağmurlu ve soğuk hava yolda

Baharın gelmesiyle bir süredir devam eden sıcak hava, yerini soğuk ve yağışa bıraktı. Meteoroloji tarafından, Ankara'da etkisini gösteren yağışlı havanın ardından İstanbul için de soğuk hava ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre pazar günü Marmara'da hava sıcaklığında; poyrazın da etkisiyle 5 ila 8 derecelik ani düşüş ile pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.