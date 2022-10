Yakan Top Nasıl Oynanır? Yakar Top Oyun Kuralları Neler, En Az Kaç Kişi Oynanır?

Herkes yakan top oyununun düz bir yüzeyde oynanması gerektiğini bilir. Özellikle çocuklar için takım ruhunu aşılaması, zihinsel ve bilişsel gelişiminin yanı sıra hareket kabiliyetlerine de katkısı olması sayesinde sıklıkla tercih edilen oyun, kapalı ve geniş spor salonlarında da oynanabiliyor. Günümüzde pek çok insan yakar top oyun kuralları neler ya da en az kaç kişi oynanır gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, yakan top nasıl oynanır?

YAKAN TOP NASIL OYNANIR?

Yakar top nasıl oynanır diye düşünüyorsanız, sizin için bu soruyu hızla yanıtlayalım. Öncelikle oyuna başlamak için düz bir zemine ihtiyacınız var. Bu nedenle çim, parke ve toprakta düz zemin olduğu sürece rahatlıkla oyun oynayabilirsiniz. Geriye kalan tek ihtiyacınız bir top ve kalabalık arkadaş grubu. Karşılıklı iki alana çizgi çekerek alan belirleyebilirsiniz. Oyuncuların bu çizgiden dışarıya çıkmaması önem taşıyor. 2 gruba ayrıldıktan sonra oyuna başlayabilirsiniz.

Oyun içerisinde bir grup atıcı olurken; diğer grup ise kaçan taraf olur. Atıcı olan grup, çizginin dışında durur. Diğer taraf ise çizginin içerisinde kalır. Oyun yerleşimi doğru şekilde yapıldıktan sonra dışta kalan taraf, top yardımı ile içerdeki oyuncuları vurmaya çalışır. Vurulan her bir oyuncu, oyun dışı kalır. Eğer içerdeki oyuncu, top hiç yere değmeden havadan yakalar ise +1 can kazanır. Her havada tutuş yeni bir can kazandırır. Kişi eğer isterse elde ettiği canlar ile vurulmuş oyuncuları, tekrar oyuna dahil edebilir. Ortada tek oyuncu kaldığında atıcı grup, ortadaki oyuncuyu 12 atışta vurmaya çalışır. Eğer 12 atışta oyuncu vurulmazsa, ortadaki grup oyunu kazanır. Bu sonuçta ortadaki grup tekrar ortada oyuna başlar. Eğer 12 atışta ortadaki oyuncu vurulursa, atıcı grup kazanarak ortaya geçer.

YAKAN TOP KURALLARI NELERDİR?

Yakan top oyunu en az 8 kişi ile oynanır. İki takıma ayrılma durumu olduğu için eşit sayı olması önem taşır. Oyun kuralları ise aşağıdaki şekildedir:

Ortadaki grup, belirlenen çizginin dışına çıkamaz.

Atıcı olan grup, belirlenen çizginin içerisine giremez.

Vurulan oyuncu oyundan çıkar.

Top yere değmeden havada yakalandığında, topu yakalayan oyuncu fazladan bir can elde eder. Bu canı, vurulmuş bir arkadaşını oyuna sokmak için ya da vurulduğunda oyunda kalabilmek için kullanabilir.

Sona kalan oyuncuyu vurmak için 12 atış uygulanır.

Oyunu kazanan grup ortada oyuna başlar.

KALELİ YAKAN TOP NASIL OYNANIR?

Kaleli yakan top, normal yakan top ile hemen hemen aynı şekilde oynanır. Temelde aynı olan kurallar olsa da kaleli yakan top aşağıdaki gibidir:

3 set şeklinde oynanır.

İki takımdan birer kişi kaleci olarak belirlenir.

Kaleciler rakip takımın kale çizgisinde yerlerini alır.

Geri kalan oyuncular ise belirlenen yerlere yerleşir.

Çizgi ve oyun alanı içerisinde oyunculara kendi aralarında pas alışverişi yaparak rakip takımın oyuncularını elemeye çalışır. Bu atışların sektirilerek yapılması gerekir.

Çizgilere basmak yasaktır.

Oyun alanı dışına çıkarak alınan toplar faul olarak sayılır.

Top ile vurulan oyuncu oyun dışı kalır.