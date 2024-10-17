Yakıtı biten araç ölüm getirdi

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan Osman Pekin, askerlik görevini tamamlayarak, önceki gün uçakla Trabzon'a geldi. Arkadaşları Emin Demir, Rıfkı Bal ve Soner Palancı da Trabzon'a gidip Pekin'i aldı. Dönüşe geçen 4 genç, Torul tüneli çıkışında yakıtları bitince, iterek akaryakıt istasyonuna kadar götürmek istedi. Bu sırada arkadan gelen bir otomobil gençlere çarptı. Gençlerden Emin Demir (23) olay yerinde ölürken, yaralanan 3 arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı. Torul otogarında taksicilik yapan Demir, ikindi namazını müteakip Tokçam Köyü'nde toprağa verildi. Geride ise Demir'in Trabzon'da karşıladığı Pekin ile çektirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kaldı,