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Giriş Tarihi: 17.1.2023 10:56 Son Güncelleme: 17.1.2023 11:04

Yakıtı biten aracını iterken öldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yakıtı biten otomobilini kardeşiyle birlikte iten Mehmet Erbaş, bu esnada hızla gelen bir aracın kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Yakıtı biten aracını iterken öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde aracının yakıtı biten Mehmet Erbaş, otomobili kenara çekip, yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Soner Erbaş ile arabayı itmeye başladı. Bu esnada hızla gelen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir başka araç, Mehmet Erbaş'a çarptı. Erbaş, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre savrulurken, sürücü de durup ona yardım etmek yerine gaza basıp kaçtı. Erbaş, olay yerinde feci şekilde can verirken, polis de kaçan sürücüyü arıyor.

ARACIN YAKITI BİTİNCE…

Otomobiliyle seyir halinde olan Mehmet Erbaş, yakıtı bitince Yılankale mevkinde aracını güvenlik şeridine çekerek durdurdu. Erbaş, yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Soner Erbaş'ın da yardımıyla arabayı yol kenarında itmeye başladı. Bu esnada hızla gelen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir başka araç, Mehmet Erbaş'a çarptı. Erbaş, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre savruldu.

ÇARPTI; GAZA BASIP KAÇTI

Sürücü de durup ona yardım etmek yerine gaza basıp kaçtı. Erbaş, olay yerinde feci şekilde can verirken, polis de kaçan zanlının peşine düştü. Mehmet Erbaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere ailesi ve yakınlarına teslim edildi. Polis, olaya tanıklık eden Soner Erbaş da ifadesine başvururken, olaydan sonra kaçan sürücü de her yerde aranıyor.

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Yakıtı biten aracını iterken öldü
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