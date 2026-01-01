Yakıtı biten ATV aracı kaza yaptı: 1 ölü, biri ağır 3 yaralı

Gece saatlerinde Şehitkamil ilçesinin 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yakıtı biten araçlarını iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırmaya çalışan Harun Kaplan ve 3 arkadaşına arkadan gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ATV çarptı. Feci kaza sonrası otomobil ile ATV arasında kalan 3 kişi ile ATV sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 2 kişi ile ağır yaralanan Harun Kaplan ve ATV sürücüsünü ilk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Harun Kaplan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.