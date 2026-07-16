Yakup Önal kurşunlanarak vahşice katledilmişti! O caninin savunması kan dondurdu: ‘Silah göstermek için taşınmaz’





"BELİMDEKİ SİLAHI ÇIKARIP İKİ EL ATEŞ ETTİM"



Duruşmada savunma yapan Yücel Namık K., Yakup Önal'ı olaydan yaklaşık bir ay önce tanıdığını belirterek, aralarındaki anlaşmazlığın paralı bir oyundan kaynaklandığını ileri sürdü. Oyun sonunda kazanan kişiye para verilmesi gerektiğini söyleyen Yücel Namık K., "Parayı istediğimde türlü bahanelerle vermedi. Sonrasında paranın peşine düşmedim. Olay günü karşılaştığımızda 2 bin 400 TL parayı sordum. Mutfak bölümünün balkonunda konuştuk. Mutfak tezgahından bıçağı alıp üzerime doğru yürüdü. Ben de belimdeki silahı çıkarıp iki el ateş ettim. Yakup'un yaralandığını fark etmedim" dedi.

"SİLAH GÖSTERMEK İÇİN TAŞINMAZ"



Olayın ardından kız arkadaşının evine gittiğini ve silahı çöpe attığını anlatan Yücel Namık K., daha sonra Afyonkarahisar'daki eski ortağının yanına gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Afyonkarahisar'a ulaştığında arkadaşının cezaevinde olduğunu öğrendiğini ifade eden Yücel Namık K., Antalya'ya dönerek karakola teslim olduğunu ileri sürdü. Yücel Namık K., "Öldürmek ve yaralamak için ateş etmedim. Antalya'ya dönünce öldüğünü öğrendim. Korkutmak amacıyla ateş ettim. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişman ve üzgünüm. Bar çalıştırdığım ve daha önce kardeşim öldüğü için hasımlarımdan dolayı sürekli silah taşırım. Silah göstermek için taşınmaz" ifadelerini kullandı.