"Yalan Dünya" lakaplı balıkçı sahilde ölü bulunmuştu: Son konuşması ortaya çıktı!

İstanbul'dan aldığı tekne ile denize açılan ve Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde cansız bedeni bulunan Mustafa Ünlü'nün (63) cenazesi, dün Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde defnedildi. Ünlü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Zonguldak Alaplı'daki balıkçı arkadaşı Timur Arslan olaydan bir süre önce yaptıkları telefon görüşmesini anlattı.
"ŞARJ DİNAMOSU ARIZALANMIŞ, SU TAHLİYE EDİLEMEMİŞ"
Mustafa Ünlü'nün Alaplı Limanı'nda kaldığı dönemde kendisine yardımcı olan tekne imalatçısı Timur Arslan, Ünlü ile vefatından bir süre önce görüştüklerini belirtti. Teknede teknik bir arıza meydana geldiğini ifade eden Arslan, "Rahmetli olmadan bir süre önce görüştüm. Bana teknenin şarj dinamosunun arıza yaptığını söyledi. Teknenin altını temizlediği için tekne su almaya başlamış. Dinamo şarj etmediği için akü bitmiş. Akü bitince de suyu tahliye eden sintine pompası çalışmamış. Kendisi ya tekneden düştü ya da tekne su aldığı için panikledi. Üzerinde daima sırt çantası olurdu, o da ağırlık yapmış olabilir. Başımız sağ olsun" dedi.
KEFKEN AÇIKLARINDA BATTIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Olay, 9 Şubat tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesi Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemede, cesedin Mustafa Ünlü'ye ait olduğu belirlendi. İstanbul Sarıyer iskelesinden tekneyle ayrıldığı güvenlik kameralarına yansıyan Ünlü'nün Kocaeli Kefken açıklarında teknesinin batması sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
6 YIL BOYUNCA 2 METRELİK TEKNEDE YAŞAMIŞTI
Mustafa Ünlü, 2021 yılında Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 metrekarelik bir balıkçı teknesinde yaşamasıyla gündeme gelmişti. "Yalan dünya, bu dünya boş" diyerek tekneye yerleşen ve yaklaşık 6 yıl boyunca yaz kış limanda kalan Ünlü, geçimini balıkçılıkla sağlıyordu.