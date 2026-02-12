"Yalan Dünya" lakaplı balıkçı sahilde ölü bulunmuştu: Son konuşması ortaya çıktı!

"ŞARJ DİNAMOSU ARIZALANMIŞ, SU TAHLİYE EDİLEMEMİŞ"

Mustafa Ünlü'nün Alaplı Limanı'nda kaldığı dönemde kendisine yardımcı olan tekne imalatçısı Timur Arslan, Ünlü ile vefatından bir süre önce görüştüklerini belirtti. Teknede teknik bir arıza meydana geldiğini ifade eden Arslan, "Rahmetli olmadan bir süre önce görüştüm. Bana teknenin şarj dinamosunun arıza yaptığını söyledi. Teknenin altını temizlediği için tekne su almaya başlamış. Dinamo şarj etmediği için akü bitmiş. Akü bitince de suyu tahliye eden sintine pompası çalışmamış. Kendisi ya tekneden düştü ya da tekne su aldığı için panikledi. Üzerinde daima sırt çantası olurdu, o da ağırlık yapmış olabilir. Başımız sağ olsun" dedi.