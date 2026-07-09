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Giriş Tarihi: 9.07.2026 13:13

Yalıkavak Marina’daki faciadan acı haber! 20 yaşındaki Mert Özcan yaşam savaşını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina’da şişme botun rıhtıma çarpması sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralanan 20 yaşındaki Mert Özcan’dan acı haber geldi. Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL
Yalıkavak Marina’daki faciadan acı haber! 20 yaşındaki Mert Özcan yaşam savaşını kaybetti
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Yalıkavak Marina'da 8 Temmuz'da meydana gelen olayda, temizlik çalışması sırasında gaz kolu takılı kalan yaklaşık 8 metrelik şişme bot kontrolden çıkarak rıhtıma çarptı. Çarpmanın ardından meydana gelen patlamada ağır yaralanan Mert Özcan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Özcan'ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Yalıkavak Marina’daki faciadan acı haber! 20 yaşındaki Mert Özcan yaşam savaşını kaybetti
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