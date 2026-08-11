Yalıkavak’ta göçmen kaçakçılarına darbe: 5 kişi tutuklandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri, 8 Ağustos günü saat 07.50 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleriyle koordineli operasyon düzenledi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Sun Odyssey 43 Joy Spirit" isimli yelkenli tekneyle göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde istihbarat elde etti. Bunun üzerine Bodrum bölgesinde teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yalıkavak açıklarında takibe alınan Sun Odyssey 43 Joy spirit isimli yelkenli tekneye, organizatörler tarafından lastik botlarla gruplar halinde düzensiz göçmen taşındığı belirlendi

İHA İLE SUÇÜSTÜ

Jandarma İHA'sının da destek verdiği operasyonda yelkenli tekneye suçüstü yapıldı. Teknede 38 Afganistan, 13 İran ve 10 Irak uyruklu olmak üzere 16'sı çocuk, toplam 61 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda bir yelkenli tekne ile bir araca el konuldu. Soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.