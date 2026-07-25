Yalnız değilsiniz çocuklar

Konya'da çoğunluğu kamu kurumlarında çalışan gönüllüler 6 yıl önce 'Sen Değerlisin Derneği'ni kurdu. Gönüllüler, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim sistemine dahil edilmesi için 'Tarlaya Umut Ekelim', çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması için 'Okuyarak Büyüyorum', gençlerin bireysel gelişimine katkı sunulması, sosyal sorumluluk, katılım ve gönüllülükle ilgili farkındalıklarının arttırılması için 'Sen de Genç', çocuklara yalnızca maddi değil; psikolojik, sosyal ve eğitsel destek sunulan 'Diğer Yarım' projelerini hayata geçirdi.

SİZ YETER Kİ GÜLÜN

Gönüllüler bu kez de yetim, öksüz ve sosyal yardıma ihtiyacı çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirmeleri için yaz kursu programını hayata geçirdi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin hedef alındığı 5 haftalık bu özel program, çocukların hem yaz tatilini verimli geçirmelerini hem de eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyor. 37 çocuk yaz okulu kapsamında eğitimlerine başladı. Çocukların gelişimini çok yönlü olarak desteklemek amacıyla hazırlanan yaz kursu, ailelere hiçbir maddi yük getirmeden tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Proje kapsamında öğrenciler, evlerinden alınıp kurs merkezine güvenli bir şekilde ulaştırılıyor, kurs süresince günlük sıcak yemek ve atıştırmalık ikramlarında bulunuluyor. Çocuklara değerler eğitimi, sosyal ve kültürel etkinlikler, pratik becerilerin geliştirildiği atölyelerde çocukların el sanatları, resim, müzik gibi yetenekleri keşfedilmesi sağlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör