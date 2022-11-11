Yalnız Kurt 25. bölüm full izle! ATV canlı yayın ile Yalnız Kurt yeni bölüm izle

Yalnız Kurt dizisi 25. yeni bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler ise ATV canlı yayını üzerinden "Yalnız Kurt 25. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
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Doğan haberi yapanların peşine düşerken Minnet ve Barış da füzeleri ateşlemek için eğitilen teröristlerin isimlerini bulmak için sahte pasaport şebekesine çökeceklerdir. Barış ve Minnet hiç beklemedikleri bir tuzakla karşı karşıya kalırlar.Konsülün gündeminde ise Türk-Yunan savaşı dışında yeni bir mesele vardır: Türkiye'nin Rusya'nın KKTC'yi tanıması için yaptığı hamle.
Meryem de Altay'ın uğradığı bu haksızlık karşısında sessiz kalmaz. O'na yardım edecektir. Altay'ın vakıfta aradığı isim listesini vermeyi kabul eder. Meryem'in bu hamlesinden sonra Altay bir kaçak durumuna düşmektense gidip Emniyet'e teslim olur.
Altay gözaltına alındığında ise beklemediği bir misafiri vardır: Amcası Halit Yıldırım… Halit Yıldırım, Altay'a bir teklifle gelmiştir.