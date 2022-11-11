Haberler Yaşam Haberleri Yalnız Kurt 25. bölüm full izle! ATV canlı yayın ile Yalnız Kurt yeni bölüm izle
Giriş Tarihi: 11.11.2022 19:52 Son Güncelleme: 11.11.2022 19:52

Yalnız Kurt 25. bölüm full izle! ATV canlı yayın ile Yalnız Kurt yeni bölüm izle

ATV’nin her hafta Cuma günleri yayınlanan, sevilen dizisi Yalnız Kurt 25. Yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler yoğun olarak “Yalnız Kurt 25. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. ATV canlı yayın ile Yalnız Kurt 25. bölüm full izle linki ve özet detaylar.

Yalnız Kurt 25. bölüm full izle! ATV canlı yayın ile Yalnız Kurt yeni bölüm izle

Yalnız Kurt dizisi 25. yeni bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler ise ATV canlı yayını üzerinden "Yalnız Kurt 25. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

YALNIZ KURT 25. BÖLÜM FULL İZLE

ATV canlı yayın ile Yalnız Kurt 25. bölüm full izle linki ve yeni bölüm özetinden detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak dizinin yeni bölümünü canlı yayın aracılığıyla izleyebilirsiniz.

YALNIZ KURT SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE



YALNIZ KURT 25. BÖLÜM ÖZETİ

KURDOĞLU GÖZALTINDA

Halit'in kumpasıyla devlet nezdinde zor duruma düşen Altay vakit kaybetmeden teröristlerin isimlerini öğrenmek zorundadır. Doğan ve Yıldırım Timi de ayrı kollardan Altay'ı bu kumpastan kurtarmak için harekete geçeceklerdir.



Doğan haberi yapanların peşine düşerken Minnet ve Barış da füzeleri ateşlemek için eğitilen teröristlerin isimlerini bulmak için sahte pasaport şebekesine çökeceklerdir. Barış ve Minnet hiç beklemedikleri bir tuzakla karşı karşıya kalırlar.Konsülün gündeminde ise Türk-Yunan savaşı dışında yeni bir mesele vardır: Türkiye'nin Rusya'nın KKTC'yi tanıması için yaptığı hamle.



Meryem de Altay'ın uğradığı bu haksızlık karşısında sessiz kalmaz. O'na yardım edecektir. Altay'ın vakıfta aradığı isim listesini vermeyi kabul eder. Meryem'in bu hamlesinden sonra Altay bir kaçak durumuna düşmektense gidip Emniyet'e teslim olur.



Altay gözaltına alındığında ise beklemediği bir misafiri vardır: Amcası Halit Yıldırım… Halit Yıldırım, Altay'a bir teklifle gelmiştir.



Altay düştüğü bu tuzaktan kurtulabilecek mi? Tuzağa düşen Barış ve Minnet ne yapacak? Türkiye'nin KKTC hamlesi karşısında konsülün planları ne olacak? Halit Yıldırım'ın Altay'a ne teklif edecek?

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Yalnız Kurt 25. bölüm full izle! ATV canlı yayın ile Yalnız Kurt yeni bölüm izle
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